البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

نفذت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، تجربة حريق وهمية من المستوى الثالث داخل معملها بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة شركات المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية والإدارة العامة للحماية المدنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالالتزام بتطبيق أهداف محور السلامة والصحة المهنية ضمن استراتيجية عمل الوزارة.

تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ

شملت التجربة تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ داخل المعمل لاختبار كفاءة وجاهزية منظومة السلامة والصحة المهنية وقياس سرعة الاستجابة والتعامل مع السيناريوهات الطارئة المحتملة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح وسلامة المنشآت.

وأكد المشاركون أهمية هذه التجارب الدورية في رفع كفاءة العاملين وترسيخ ثقافة السلامة وتحقيق التكامل بين الشركات البترولية في مواجهة حالات الطوارئ، مشيدين بتميز إدارة وتنظيم التجربة وما أشارت إليه من جاهزية لمعمل ميدور لمواجهة حالات الطوارئ وفقًا لأعلى معايير السلامة العالمية.

شهد أعمال التجربة المهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والدكتور عمرو لطفي رئيس شركة ميدور والمهندسة ريهام علفة رئيس شركة الإسكندرية للبترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.

بجانب الدكتور تامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وعدد من السادة رؤساء شركات قطاع البترول المشاركة بالتجربة، وقيادات الحماية المدنية بالإسكندرية.

