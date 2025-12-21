البترول تسهم في إنشاء محطة لمعالجة المياه في سيناء

18 حجم الخط

افتتح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والكيميائي طارق عبد اللطيف رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، واللواء مهندس خالد العمري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، محطة تحلية مياه الشرب بقرية وادي الحاج بمركز نخل، والتي تعد أكبر محطة لتحلية مياه الآبار الارتوازية على مستوى محافظة شمال سيناء.

وزارة البترول والمساهمة في التنمية المجتمعية

المحطة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في التنمية المجتمعية بمختلف محافظات مصر وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، حيث جري إقامتها بمبادرة من شركة القاهرة لتكرير البترول وبالتعاون مع محافظة شمال سيناء وشركة مياه الشرب بالمحافظة، بعد تقييم احتياجات القرية والقرى المجاورة بما يهدف لتوافر مياه شرب نظيفة وبشكل مستدام، ودعم الزراعة وتحسين جودة الحياة.

وفي سياقه، أكد محافظ شمال سيناء أن توفير مياه الشرب من أعظم الأعمال التي يمكن تقديمها لأهالي المحافظة، متوجهًا بالشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية علي ما تقدمه من خدمات بالمحافظة.

فيما أكد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول استمرار برامج المسئولية المجتمعية وفق توجيهات السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة التوسع في الدور المجتمعي لشركات البترول لخدمة أهالي المحافظات وتحقيق التنمية المستدامة.

