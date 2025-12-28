انقلاب سيارة محملة بزيوت طعام أعلى الطريق الدائري في السلام

18 حجم الخط

انقلبت سيارة نقل محملة بزيوت طعام، على الطريق الدائري أعلى منطقة السلام بالقاهرة، ما أسفر عن زحام مروري على الطريق في الاتجاه القادم نحو السلام.

وتحفظت قوات أمن القاهرة، على قائد السيارة وتم اقتياده لقسم شرطة السلام، وسحب السيارة والتحفظ عليها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتواصل الخدمات المرورية، رفع آثار الحادث وتنظيف الطريق بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة وتسيير حركة السير على الطريق.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق ومنع وقوع حوادث أخرى.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بزيوت الطعام أعلى الدائري في اتجاه السلام.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتعمل الجهات المختصة على إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.



مصرع شخص في انقلاب سيارة بطريق أكتوبر

وعلى جانب آخر، كان قد وقع حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر، نتج عنه مصرع شخص، وتم نقله إلى المستشفى عبر الخدمات المرورية وقوات الأمن التي انتقلت لموقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفى في مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث وفاة السائق، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

