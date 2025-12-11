الخميس 11 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة والتصدي للإشغالات بحي غرب المنصورة

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة، فيتو
تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عددا من شوارع مدينة المنصورة، لمتابعة أعمال النظافة والتصدي للإشغالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد استمراره في الزيارات الميدانية المفاجئة للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل قرارات محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمساكن الجلاء وشوارع حي غرب المنصورة

وخلال جولته في مساكن الجلاء، اطلع المحافظ على صناديق فصل القمامة من المنبع، وشدد على بدء التشغيل التجريبي لها، كما حث الأهالي على الحفاظ على النظافة العامة، وكلف رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة تنفيذ أعمال النظافة في المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات في إلقاء القمامة، وإزالة أية تجمعات فورًا، ومنع كافة أشكال الإشغالات والتعديات.

 

الشوارع المستهدفة في شوارع المنصورة 

كما تفقد المحافظ عددا من شوارع حي غرب المنصورة، شملت شارع الجلاء وبورسعيد والسلخانة ومشعل والشيخ حسانين، وتلاحظ وجود إشغالات بالشارع العام، وكلف على الفور بإزالة كافة الإشغالات أمام المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها فورًا.

شن حملات ميدانية يومية لإزالة الإشغالات 

وكلف محافظ الدقهلية،  محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بشن حملات ميدانية يومية لإزالة الإشغالات من جميع شوارع الحي، خاصة شوارع مشعل والسلخانة والشيخ حسانين والجلاء، لمنع إعاقة حركة المرور والمشاة ومنع عودتها، وأمر ببدء هذه الحملات فورًا، مع التشديد على استمرار تكثيف أعمال النظافة.

