رئيس حي غرب المنصورة يشدد على مراجعة ملكية الأراضي الفضاء قبل إصدار تراخيص البناء

تفقد محمد أميـــن الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة اليوم الأربعاء الموافق ١٧-٩-٢٠٢٥ مقر المركز التكنولوجى بديوان عام حى غرب، لمتابعة آلية سير العمل بملف التصالح وتحديد المشكلات والمعوقات لحلها تيسيرا علي المواطنين.

رافق الدكتور أحمد عرفة نائب رئيس حى غرب المنصورة، والأستاذ محمد حسنى النادى سكرتير حى غرب المنصورة، والأستاذ هشام المنباوى مدير مكتب رئيس حى غرب المنصورة

هذا وقد شدد " الأميــن " رئيـس حـى غــرب المنصـورة على ضرورة الانتهاء من فحص جميع طلبات المواطنين للتصالح وفقا للقانون 187 لـــــ 2023 وايضا الطلبات التي كانت مقدمه منهم في ظل القانون 17 لسنة 2019.

هذا وقد شدد " الأميـــن " رئيس حى غرب المنصورة على ضرورة مراجعة ملكية الأراضي الفضاء قبل إصدار تراخيص البناء والتأكد من تسلسل الملكية، لإصدار تراخيص البناء بناءا على سند قانوني صحيح، وتجنب النزاعات حول ملكية الأراضي الفضاء، وحرصا على سلامة الإجراءات وحفاظا على مصالح المواطنين.

كما أكد رئيس حى غرب المنصورة على أهمية تيسير كافة الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بسرعة استقبال الطلبات، وتوضيح الإجراءات بشفافية تامة، مع توفير بيئة عمل مريحة تُراعي كبار السن وذوي الهمم، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات وتطبيق معايير التحول الرقمي لتقليل الوقت والجهد

والتقى رئيس حى غرب بالمواطنين واستمع لكل شكوى تم طرحها بشكل شخصي، مؤكدا" للمواطنين بأن رضاهم أولويتنا وخدمتهم شرف لنا، وأصدر توجيهاته الفورية بسرعة دراسة المشكلات وإيجاد حلول عملية تراعي مصالح المواطنين، مؤكدًا أن “المواطن هو المحرك الأول للتطوير وأي عقبة تواجهه تمثل مسؤولية مباشرة على عاتق الجهاز التنفيذي.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة ان المركز التكنولوجى تم تنفيذه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافه القطاعات ولسرعه انجاز مصالح المواطنين من خلال منظومة الشباك الواحد لفصل متلقى الخدمه " المواطن "عن مؤدى الخدمة ضمانا للشفافية،وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة الانجاز.

