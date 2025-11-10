محافظ الدقهلية يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحي غرب المنصورة

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، حي غرب المنصورة، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، ورصد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جولاته الميدانية اليومية، بحضور محمد أمين، رئيس الحي، ومحمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

محافظ الدقهلية يتفقد شجرة الدر

وانطلقت الجولة من حديقة "شجرة الدر"، حيث اطمأن المحافظ على سير أعمال التطوير الجارية، وتفقد أعمال الجسات الأرضية، وشدد على أهمية هذه الحدائق في توفير مساحات خضراء تخدم المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، ووجه مرزوق القائمين على الأعمال بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتسريع وتيرة العمل، للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، ليكون متنفسًا لأهالي المحافظة.

توفير موقع بديل لنقل الملاهي الموجودة حاليًا داخل الحديقة

وفي سياق متصل، وجه محافظ الدقهلية رئيس حي غرب المنصورة، بتوفير موقع بديل لنقل الملاهي الموجودة حاليًا داخل الحديقة، لتمكين الشركة المنفذة لمشروع التطوير من إتمام أعمالها، وتوفير خدمات لائقة بالحديقة للمواطنين، وذلك بحضور طارق جاد، وأحمد عرفة، نائبي رئيس حي غرب المنصورة.

محافظ الدقهلية يتفقد مكتب توثيق وزارة الخارجية

كما توجه المحافظ إلى مكتب توثيق وزارة الخارجية الموجود داخل الحديقة، للوقوف على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وطلب دعم المكتب بعدد إضافي من الموظفين، لسرعة إنهاء معاملات المواطنين، كما وجه بتوفير مقاعد إضافية لراحة المواطنين خلال فترة انتظارهم.

وأشاد المحافظ بالدور الذي يلعبه المكتب في تسهيل إجراءات التوثيق للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، مطالبًا من العاملين الاستمرار في تقديم خدمة متميزة، في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات الحكومية.

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمدرسة نوسا الغيط الإعدادية بأجا

كما قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بزيارة مفاجئة اليوم إلى مدرسة نوسا الغيط الإعدادية للبنات بمركز أجا، في إطار متابعته الميدانية لسير العملية التعليمية، وتوفير جميع الخدمات اللازمة.

وتفقد محافظ الدقهلية طابور منتصف اليوم الدراسي "الفسحة"، حيث حرص المحافظ على التحاور مباشرة مع الطالبات، للتحدث إلى الطالبات عن تاريخ محافظة الدقهلية وعيدها القومي الذي يحتفل به في الثامن من فبراير من كل عام، مؤكدًا على ضرورة ترسيخ الانتماء ومعرفة تاريخ الوطن.

كما وجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بنشر فيديو احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة على جميع المدارس، لتعريف النشء بتاريخهم وتضحيات القوات المسلحة وأبناء الدقهلية.

والتقى المحافظ خلال جولته بإدارة المدرسة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن المناهج الدراسية والأنشطة المطبقة، كما حث الطالبات على الاجتهاد في الدراسة والتفوق، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، مع التشديد على الحفاظ على نظافة المدرسة ومظهرها الحضاري كمؤسسة تعليمية وتربوية.

وأكد محافظ الدقهلية أن تطوير التعليم هو حجر الأساس لتقدم المجتمع، مُوضحًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المدارس وتذليل كل العقبات لتحقيق هذا الهدف، متمنيًا للطالبات وجميع أعضاء الهيئة التعليمية عامًا دراسيًا موفقًا.

من جانبه، أعرب المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الزيارة، التي تُؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الزيارات تشكل حافزًا قويًا للهيئة التعليمية والطلاب على حد سواء.

