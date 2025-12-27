تفاصيل اللحظات الأخيرة لعامل لقي مصرعه أثناء إطفاء حريق مزرعة دواجن بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مأساويًا، حيث لقي عامل مصرعه ونفق نحو 2000 كتكوت، إثر نشوب حريق داخل مزرعة دواجن بنطاق مركز أبوكبير.

نشوب حريق داخل مزرعة دواجن

وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت إخطارا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

الفحص والمعاينة

وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مقامة على مساحة تقدر بنحو 1000 متر مربع، مكونة من طابق واحد ومبنية بالطوب الأبيض، ومملوكة لشخص يبلغ من العمر 30 عامًا.

وأسفر الحريق عن وفاة عامل زراعي يبلغ من العمر 45 عامًا، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء محاولته غلق مفاتيح الكهرباء للسيطرة على الحريق، فضلًا عن نفوق نحو 2000 كتكوت واحتراق سقف المزرعة ومحتوياتها بالكامل.

التحريات الأولية تكشف تفاصيل الواقعة

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق يرجح أن يكون نتيجة حدوث ماس كهربائي بوصلات الإنارة داخل المزرعة. وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، تبين أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب.

دفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، مع تكليف الجهات المختصة باستكمال التحريات النهائية لبيان أسباب الحريق وكيفية حدوثه.

إرشادات الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.