حريق هائل في 4 منازل بناحية نجوع مازن بسوهاج

شب حريق هائل فى 4 منازل بناحية نجوع مازن شرق بقرية أولاد يحيى بحري بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج دون خسائر فى الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد باندلاع الحريق فى منزل، مما ساهم في سرعة انتشار النيران فى 3 منازل أخرى.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث تم الدفع بسيارات إطفاء من وحدات أولاد يحيى ودار السلام وقرية السلام للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى منازل أخرى مجاورة.

وأسفر الحريق عن احتراق كميات من البوص والأفلاق وعدد من الطيور بكل منزل، دون وقوع نفوق مواشٍ أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

