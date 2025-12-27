تحقيقات النيابة: مدفأة تتسبب في حريق شقة سكنية بروض الفرج دون إصابات

18 حجم الخط

كشفت تحقيقات نيابة روض الفرج، والتي جرت حول حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة روض الفرج دون وقوع أى إصابات، أن ماسا كهربائيا من المدفأة هو السبب.

نشوب حريق شقة سكنية في روض الفرج

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق شقة سكنية بنطاق دائرة قسم شرطة روض الفرج، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفرض كردون أمني بمحيط الحريق لتسهيل وصول سيارات الإطفاء التي دفعت بها الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة رفقة سيارة إسعاف تحسبا لحدوث إصابات، ونجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للعقارات المجاورة للشقة المشتعلة.

تم إجراء عمليات التبريد لعدم تجدد النيران مرة أخرى، وتجرى فرق البحث التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات اشتعال الحريق، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل معها

الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوي، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة، ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

