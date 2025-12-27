أبو ريدة: حسام حسن قادر على تحقيق طموحات الجماهير وصلاح قائد حقيقي

18 حجم الخط

منتخب مصر، أعرب هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بمستوي منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال أبو ريدة في تصريحات للبعثة الإعلامية المصرية: "مستوي منتخب مصر مبهر، وحاز علي إعجاب جميع المسؤولين في الاتحادات الإفريقية".

حسام حسن مدرب كبير

وواصل: حسام حسن مدرب كبير وقادر علي تحقيق طموحات الجماهير المصرية بعد توفير كافة السبل اللازمة للنجاح ونتمني أن تكلل الجهود بحصد كأس الأمم الأفريقية".

وأشاد أبو ريدة بالدور الكبير الذي يلعبه محمد صلاح نجم المنتخب في قيادة الفراعنة مؤكدًا أنه قائد حقيقي للاعبين ونجح في جعل المنتخب علي قلب رجل واحد.

أبو ريدة مع البعثة الإعلامية المصرية في المغرب، فيتو

منتخب مصر يبدأ تحضيراته لأمم افريقيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه اليوم، استعدادًا لمواجهة منتخب أنجولا في السادسة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها دولة المغرب الشقيقة.

وأدى اللاعبون، الذين خاضوا مباراة جنوب أفريقيا، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين، تدريبات بدنية وجملًا فنية وتقسيمة في نهاية المران.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة بدور المجموعة نظيره منتخب أنجولا، والمحدد لها يوم الإثنين المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

