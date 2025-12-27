السبت 27 ديسمبر 2025
ماهر همام: الشناوي وحسام حسن رجلا مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

منتخب مصر، أشاد ماهر همام، نجم الأهلي السابق، بالقرار الذكي للمدير الفني حسام حسن بمنح أسامة فيصل فرصة المشاركة في مواجهة جنوب إفريقيا.

وقال ماهر همام خلال مقابلة مع الإعلامي محمد طارق أيضًا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «أعطي كل لاعبي منتخب مصر تقييم 10 من 10، ومحمد الشناوي 10 من 10 ونجم المباراة، فقد أظهر خبراته وثقته العالية، وأثبت للاعبين أن خلفهم حارس عملاق أنقذ العديد من الفرص الخطرة».
 

ياسر إبراهيم يستحق عشرة من عشرة

وأضاف: «رامي ربيعة وحمدي فتحي كل منهما 8، ياسر إبراهيم 10، مروان 8، زيزو 8، تريزيجيه 8، محمد هاني 4 فقط لأنه طُرد، محمد حمدي 8، محمد صلاح 8، إمام عاشور 5 يحتاج لمجهود أكبر في المباريات المقبلة، محمد شحاتة 5، مهند 5، وحسام حسن 10 من 10».

 

حسام حسن رجل المباراة مع الشناوي

وتابع: «حسام حسن كان رجل المباراة مع الشناوي، ونجح في الإعداد الذهني للاعبين ووضع العناصر المناسبة لكل موقف».

وأشار همام إلى أن «منتخب مصر يتمتع بتنظيم دفاعي على أعلى مستوى، وكان الأداء إيجابيًّا للغاية في الشوط الأول».

 

منتخب مصر يتأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر فوزًا مستحقًّا على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية ويحسم رسميًّا بطاقة التأهل لدور الستة عشر في أمم إفريقيا 2025، بصرف النظر عن نتيجة مباراته أمام أنجولا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات يوم الإثنين المقبل.

سجل هدف الفوز لمنتخب مصر محمد صلاح من ركلة جزاء.

