كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة التأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2025، بعد تغلبه على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب. 

موعد مباراة مصر وأنجولا

 ويواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة بدور المجموعة نظيره منتخب أنجولا، والمحدد لها يوم الإثنين المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا 

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب أنجولا، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا 

فوز منتخب مصر رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعة بنقطة أيضا.

منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في لقاء الفريقين أمس الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات حساب المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2025.

سجل هدف منتخب مصر محمد صلاح من ركلة جزاء. 

