كأس مصر، الأهلي يتقدم على المصرية للاتصالات بهدف نظيف في الشوط الأول

تقدم النادي الأهلي علي نظيره فريق المصرية للاتصالات بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم السبت علي ملعب ستاد السلام في إطار منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

وفي الدقيقة الثالثة سدد لاعب المصرية للاتصالات كرة مرت بجوار قائم الأهلي.

وأضاع جراديشار فرصة هدف مؤكد للنادي الأهلي بعدما أهدر انفرادا تاما بالمرمي في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 19 أرسل محمد شكري لاعب الأهلي كرة عرضية داخل منطقة جزاء المصرية للاتصالات لكنها مرت دون تشكيل خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 29 سدد لاعب المصرية للاتصالات كرة خطيرة لكن تصدي لها محمد سيحا حارس الأهلي ببراعة.

وسجل عمر كمال هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره فريق المصرية للاتصالات في الدقيقة 41، بعد عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي أمام المصرية للاتصالات

حراسة المرمى: محمد سيحا.

الدفاع: عمر كمال، ياسين مرعي، أشرف داري، محمد شكري.

الوسط: أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله.

الهجوم: جراديشار، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: حازم جمال ومصطفى العش وأحمد عابدين وحسين الشحات وحمزة عبدالكريم وابراهيما كاظم وابراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

قائمة الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات

وشهدت قائمة الأهلي عودة لاعبي الفريق الأول، بعد خوض مباراة غزل المحلة الماضية بلاعبي فريق الشباب.

وضمت قائمة الأهلي كلّا من: محمد سيحا وحازم جمال وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

