الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي خلال فترة الكريسماس وليلة رأس السنة، ما ينعكس على حالة الطقس خاصة في المناطق الشمالية.

أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، مع فرص لأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، لا سيما خلال ليلة رأس السنة، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة على شمال الجمهورية.

درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستسجل معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، حيث تتراوح بين 19 و20 درجة مئوية نهارًا، بينما تنخفض ليلًا لتسجل نحو 10 درجات مئوية في القاهرة، مع انخفاض أكبر في المناطق الصحراوية، مؤكدًا أن الأجواء ستكون شديدة البرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

الشبورة المائية خطر مستمر في الصباح الباكر

ولفت القياتي إلى أن الشبورة المائية تُعد ظاهرة طبيعية ومستمرة طوال فصل الشتاء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا.

نصيحة الأرصاد الجوية للمواطنين

وشدد عضو هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل يومي للاطلاع على آخر تطورات الطقس واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة مع اقتراب احتفالات رأس السنة.

