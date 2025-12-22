الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف على رفع الحمل البدني للاعبين بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة السابقة.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة، ثم تم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات فنية وخططية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام سموحة.

وحرص أحمد عبد الرؤوف على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

وفي سياق متصل واصل عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع ثلاثي الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش المران لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق نادي الزمالك الزمالك لمواجهة سموحة، يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر

مدير الكرة بنادي الزمالك عن أزمة محمد عواد: أحيل للتحقيق بناءً على رغبته

علي جانب آخر كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، آخر تطورات أزمة محمد عواد، حارس مرمى الفريق، والمستمرة منذ انتهاء مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والتي شهدت استبعاد الحارس من المشاركة في المباراة.

وأكد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن محمد عواد طلب التحقيق معه، قائلا: “التحقيق حق أصيل للاعب وللنادي، أنا عودت اللاعبين منذ تولي منصب مدير الكرة في الزمالك، أن من حق أي لاعب اللجوء للتحقيق حال معاقبته لإثبات أنه لم يكن مخطئًأ”.

وأضاف مدير الكرة بنادي الزمالك: “توقيع أي عقوبة مالية يكون وفقًا لرؤيتي ورؤية المدير الفني وطبقًا للائحة الفريق، إذا أثبت التحقيق أن اللاعب لم يخطئ وتم رفع العقوبة، معنديش أي مشكلة، وإذا ثبتت العقوبة، معنديش أي مشكلة، ونفس الأمر إذا رأت لجنة التحقيق تخفيف العقوبة".

واختتم عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك تصريحاته، بالتأكيد على أنه ليس بينه وبين محمد عواد أي أزمات، قائلا: “مافيش أي أزمات بيني وبين اللاعب، اللاعبون كلهم أولادي، أنا واحد من جمهور نادي الزمالك، ولن أقبل بأي تجاوز ضد النادي أو اللاعبين، ومستعد أشتغل ببلاش عمري كله مع النادي”.

محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك

تفاصيل أزمة محمد عواد

بدأت الأزمة عندما رفض محمد عواد الغرامة المالية، التي قررها عبد الناصر محمد عليه، على خلفية ما حدث خلال تواجده مع الفريق في جنوب إفريقيا، حيث شدد الحارس على أنه لم يصدر عنه أي تصرف خاطئ أو سلوك يستدعي توقيع عقوبة مالية عليه، مؤكدًا التزامه الكامل وعدم تسببه في أي أزمة داخل معسكر الفريق.

وأضاف المصدر أن عواد أبدى تمسكه بموقفه ورفضه التوقيع على الغرامة، مطالبًا بتحويله للتحقيق الرسمي لمعرفة السبب الحقيقي وراء توقيع العقوبة، وما إذا كان قد ارتكب خطأ يستوجب ذلك من الأساس.

وفي المقابل، رفض مسؤولو الزمالك في البداية طلب الحارس بالتحقيق، مفضلين الاكتفاء بتوقيع الغرامة المالية دون الدخول في إجراءات أخرى، مع استمرار تمسك محمد عواد بموقفه ورفضه الغرامة، قرر عبد الناصر محمد مدير الكرة في نهاية الأمر الاستجابة لطلبه، وتم إبلاغه رسميًا بتحويله للتحقيق، على أن يتم تحديد موعد جلسة التحقيق وإبلاغ الحارس به خلال الساعات القليلة المقبلة، في محاولة لحسم الملف واحتواء الأزمة داخل الفريق.

