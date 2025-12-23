الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أشرف صبحي يصل مقر الزمالك لعقد اجتماع مع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب

أشرف صبحي
أشرف صبحي
وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مقر نادي الزمالك، للاجتماع مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.
 

وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة النادي.

 

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقى بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي وتطوير المنشآت والخدمات المقدمة للأعضاء، يأتي ذلك في إطار جولاته التفقدية لعدد من الأندية الرياضية.

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي على الإنجازات الأخيرة للنادي في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لجميع الأندية الوطنية للنهوض بالرياضة المصرية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على متابعة كل ما يتعلق بتطوير الأندية والمنشآت الرياضية، ودعم الأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشجع على الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي

يأتي هذا اللقاء بعد أن قام الوزير صباح اليوم بزيارة نادي هليوبوليس، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتطوير الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي

وعلمت فيتو أن صبحي نظم الزيارة لتقديم التهنئة لمجالس إدارات تلك الأندية، بعد نجاحهم في الانتخابات الأخيرة، ومناقشة بعض الأمور الخاصة بتلك الأندية.

 

 

