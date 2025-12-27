السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها الزمالك وبلدية المحلة، حكام مباريات الأحد في ثمن نهائي كأس مصر

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو
18 حجم الخط

كأس مصر، أعلن اتحاد الكرة حكام مباراة مباراتي الزمالك مع بلدية المحلة، والبنك الأهلي أمام إنبي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة غدا الأحد، وتنطلق صافرتها في الـ2:30 ظهرا، على ستاد المقاولون العرب.

ويدير مباراة الزمالك وبلدية المحلة كل من:

May be an image of ‎text that says '‎आ لعر 重定を OYPTINA كأس مصر دور 32Jl الـ 32 ستاد المقاولون العرب الأ حد 28 ديسمبر 2025 知 بلدية المحلة 2:30 الزمالك حكم مساعد 1 سمير جمال حكم ساحة محمد الغازي حكم مساعد 2 محمد محمود لطفي حكم حكمرابع رابع محمد رمضان‎'‎

كما أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة البنك الأهلي وإنبي المقرر لها غدا الأحد أيضا، وجاء كالتالي:

 

May be an image of ‎text that says '‎ন S الك GYTUONHA كأس مصر دور دورال ال 16 ستاد برج العرب الأحد 28 ديسمبر 2025 anl- أنت إنبي البنك الأهلي 2:30 حكم مساعدا 1 خالد السيد حکم ساحة طارق مجدي حکم مساعد 2 حامد الشحات حكم رابع محمود رشدي حكم VAR مساعد محمود بدران حكم الحكمRAV VAR أحمد حامد فهيم‎'‎

وخسر نادي الزمالك من سموحة بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مسابقة كأس عاصمة مصر في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب أمس الخميس.

وخاض الزمالك 3 مباريات في كأس عاصمة مصر، فاز الأبيض في مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر أمس أمام سموحة.

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين 

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة سموحة بالأمس في بطولة كأس عاصمة مصر تدريبات استشفائية خلال مران الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقبلة في بطولة كأس مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة يوم الأحد المقبل على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الأبيض مع بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر الزمالك بلدية المحلة مباراة مباراتي الزمالك مع بلدية المحلة بطولة كأس مصر

مواد متعلقة

تاريخ الأهلي مع كأس مصر قبل ضربة البداية الليلة أمام المصرية للاتصالات

تعرف على منافس الأهلي المنتظر في كأس مصر

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا والقنوات الناقلة

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

الأكثر قراءة

6915 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب تناطح السحاب خلال منتصف تعاملات اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

القبض على دجال الدقهلية المتهم في واقعة "فيديو إخراج الجن من فتاة"

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

درجة الحرارة الصغرى 6 بشمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

داوود عبد السيد، رحيل "فيلسوف الصورة" الذي فتش في "أرض الخوف" عن الحقيقة

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

حكاية جامع الحدادين في حلب، أسماؤه وتاريخ بنائه ومكانته

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads