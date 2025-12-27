أبرزها الزمالك وبلدية المحلة، حكام مباريات الأحد في ثمن نهائي كأس مصر

18 حجم الخط

كأس مصر، أعلن اتحاد الكرة حكام مباراة مباراتي الزمالك مع بلدية المحلة، والبنك الأهلي أمام إنبي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة غدا الأحد، وتنطلق صافرتها في الـ2:30 ظهرا، على ستاد المقاولون العرب.

ويدير مباراة الزمالك وبلدية المحلة كل من:

كما أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة البنك الأهلي وإنبي المقرر لها غدا الأحد أيضا، وجاء كالتالي:

وخسر نادي الزمالك من سموحة بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مسابقة كأس عاصمة مصر في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب أمس الخميس.

وخاض الزمالك 3 مباريات في كأس عاصمة مصر، فاز الأبيض في مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر أمس أمام سموحة.

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة سموحة بالأمس في بطولة كأس عاصمة مصر تدريبات استشفائية خلال مران الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقبلة في بطولة كأس مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة يوم الأحد المقبل على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الأبيض مع بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

