طريق الأهلي، بيراميدز يلتقي مسار في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

كأس مصر، يلتقي بيراميدز مع إف سي مسار أحد أندية دوري المحترفين في الخامسة مساء الإثنين باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويخوض نادي بيراميدز المباراة بدون مجموعة من لاعبيه الأساسيين لانضمامهم لمنتخبات بلادهم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وهم: أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومهند لاشين مع منتخب مصر ومحمد الشيبي مع منتخب المغرب وبلاتي توريه مع بوركينا فاسو وفيستون ماييلي مع الكونغو الديمقراطية.

بيراميدز ضد مسار

وسيتأهل الفائز من مباراة فريق بيراميدز وإف سي مسار لمواجهة الجونة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز لمباراة مسار

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 19 لاعبا في قائمة مباراة الفريق أمام مسار وهم: محمود جاد وزياد هيثم ومحمود مرعي وأحمد سامي وعلي جبر وأسامة جلال وطارق علاء وكريم حافظ وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومحمود زلاكة ووليد الكرتي وعبد الرحمن مجدي وأحمد عاطف قطة ومصطفى زيكو وإيفرتون داسيلفا ومحمد رضا بوبو ودودو الجباس ويوسف أوباما.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء طاقمي حكام لقائي بيراميدز أمام مسار والمصري مع دكرنس اللذان يقامان اليوم الإثنين ضمن منافسات الدور الأول(32) بالنسخة رقم 94 لبطولة كأس مصر.

وقد جاءت الاختبارات كما يلي:

بيراميدز × مسار: صبحي العمراوي (حكما للساحة)، خالد حسين ومحمد عاطف الزناري (مساعدين)، محمد طعيمة (حكما رابعا).

المصري × دكرنس: مصطفى الشهدي (حكما للساحة)، عمر فتحي ومحمود دين (مساعدين)، محمد رمضان (حكما رابعا).

