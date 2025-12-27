بعد تغيبها 5 أيام.. العثور على جثمان طفلة داخل شوال بأحد المصارف بالغربية

18 حجم الخط

شهدت عزبة العابد التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية العثور على جثمان طفلة داخل شوال ملقى بجوار أحد المصارف المائية، وذلك عقب تغيبها عن منزلها منذ 5 أيام.

وكان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل شوال بجوار مصرف بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثمان يعود لطفلة تدعى “صفاء.أ.م” تبلغ من العمر نحو 10 سنوات، كانت قد تغيبت عن منزل أسرتها في ظروف غامضة، قبل أن يتم العثور عليها متوفاة داخل شوال.

وبالفحص والمعاينة الأولية جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة ، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وبيان أسباب الوفاة، واستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويها.



وتم تحرير محضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

مصرع طفل مجهول الهوية صدمه قطار بالغربية

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية اليوم الخميس حادثا مأساويا، بعد أن اصطدم أحد القطارات بطفل يبلغ من العمر نحو 15 عامًا أمام مزلقان قطور ما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوة من مركز شرطة قطور إلى موقع الحادث، كما تم استدعاء الإسعاف التي قامت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الشرعي، وتحديد سبب الوفاة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها حاليا للتعرف على هوية الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

