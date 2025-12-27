البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية سيناء الجنوبية

18 حجم الخط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أبوللو أسقف إيبارشية سيناء الجنوبية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن نيافة الأنبا أبوللو عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الملفات الخاصة بخدمة نيافته في إيبارشية سيناء الجنوبية.

البابا تواضروس يشجع أبناء الكنيسة بالخارج على زيارة مصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مجموعة من شعب كنيسة الشهيد الأنبا ونس، بسيدني برفقة القمص سوريال حنا كاهن الكنيسة، وذلك خلال زيارتهم الخدمية لمصر، والتي ينظمها المكتب البابوي لأسابيع الخدمة .

ويُعد المكتب البابوي لأسابيع الخدمة إحدى المبادرات الرعوية التي تهدف إلى خلق جسور تواصل قوية مع شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء الكنيسة القبطية في بلاد المهجر، من خلال تقديم فرص لزيارة مصر والمشاركة في أعمال خدمية وروحية، تسهم في توطيد ارتباطهم بجذورهم الكنسية والوطنية.

خلال اللقاء، عبّر قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بهذه الزيارة، ولا سيما أن بين أعضاء المجموعة أبناء وأحفاد ممن يزورون مصر لأول مرة. وأثنى قداسته على حرص الأسر على زيارة أبنائهم وأحفادهم موطنهم الأصلي، متمنيًا لهم كبارًا وصغارًا خدمة مثمرة وزيارة ممتعة.

البابا تواضروس الثاني يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

العيد رسالة فرح وسلام

حضر الزيارة أصحاب النيافة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة، وممثلي مختلف الأنشطة الرعوية، والمؤسسات والهيئات الكاثوليكية.

وخلال اللقاء، تم تبادل كلمات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، مع التأكيد على أن عيد الميلاد هو رسالة فرح ورجاء لجميع البشر.

وفي كلمته، شكر غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على هذه الزيارة، مؤكدًا أهمية أن نكون كنيسة بيتية، انطلاقًا من رسالة البابا القديس يوحنا بولس الثاني "من أنت أيتها الكنيسة".

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى ثلاث كلمات يهمس بها الطفل يسوع لقلوبنا الليلة: اللقاء، الجرح، والشفاء. اللقاء" العائلة هي "مكان اللقاء بالله"، الجرح": لا تسمحوا لـ"المُفرِّق" يهدم وحدتكم"الشفاء"، والعائلة كنيسة بيتية (مدرسة محبّة).

وأكد بطريرك الأقباط الكاثوليك أن العائلة هي مدرسة المحبة التي تعرف كيف تستخدم الكلمات المؤثرة، التي ذكرها المتنيح قداسة البابا فرنسيس: "من فضلك" (احترام)، و"شكرًا" (امتنان)، و" سامحني" (توبة).

ومن جانبه، تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني حول "معنى العائلة"، موضحًا أن الله يرسل لنا ثلاثة هدايا ميلادية وهي: الفرح، والسَتر، والمحبة. واختتم اللقاء بتبادل التهاني، والهدايا التذكارية.

