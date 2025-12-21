البابا تواضروس: الشباب قلب الكنيسة النابض وجسرها نحو المستقبل

18 حجم الخط

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: إن الشباب يمثلون القلب النابض للكنيسة، وهم الجسر الحقيقي الذي يربط حاضرها بمستقبلها، مؤكدًا أهمية دورهم الحيوي في العمل والخدمة داخل الكنيسة الأم.

شباب دبي

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل عددا من الشباب والخدام من كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والأنبا بيشوي بدبي.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، الوفد الشبابي المرافق له القس مرقس استفانوس، خلال زيارتهم الخدمية لمصر، التي ينظمها المكتب البابوي لأسابيع الخدمة (High Office).

ويعد المكتب البابوي لأسابيع الخدمة إحدى المبادرات الرعوية الهادفة إلى تعزيز التواصل مع شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء الكنيسة القبطية في المهجر، من خلال إتاحة فرص لزيارة مصر والمشاركة في أنشطة خدمية وروحية، بما يسهم في تعميق ارتباطهم بجذورهم الكنسية والوطنية.

وخلال اللقاء، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،عن سعادته بهذه الزيارة، مشجعًا الشباب على الاستمرار في العمل والخدمة بروح المحبة والاتضاع، ومؤكدًا ضرورة أن يشعر كل شاب بأن له دورًا حيًا ومؤثرًا داخل كنيسته.

وتشمل زيارة الوفد الشبابي برنامجًا روحيًا وخدميًا متنوعًا، إلى جانب زيارات لعدد من الأماكن الكنسية والخدمية في محافظات مختلفة، في إطار تعزيز الخبرة الروحية وربط شباب المهجر بالكنيسة في مصر.

