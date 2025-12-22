أسوان تستعد لحدث تاريخي، المحافظ ينسق مع الكنيسة لاستقبال البابا تواضروس الثاني (صور)

18 حجم الخط

شهد لقاء اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع نيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، والوفد المرافق له من الأقباط الأرثوذكس التنسيق والإعداد للحدث والزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة أسوان خلال الأيام المقبلة، والتى تعد الزيارة الأولى لقداسته لزهرة الجنوب بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.

الترتيبات والاستعدادات

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية الترتيبات التنظيمية والاستعدادات الشاملة لاستقبال قداسة البابا بما يليق بمكانته الروحية والوطنية، ويعكس عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين أبناء الوطن الواحد، لتخرج الزيارة بصورة مشرفة تبرز قيم المحبة والسلام والتعايش التى تميز الشعب المصرى، ويؤكد عليها دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة المناسبات والمحافل الدينية والوطنية.

أشار إلى حرص المحافظة الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاح هذه الزيارة المهمة التى تمثل حدثًا وطنيًا بارزًا يعكس وحدة الصف وتماسك النسيج الوطنى، ويعزز من دور أسوان كرمز للتسامح والتآخى بين جميع أبنائها.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا بيشوى عن تقديره للتعاون المثمر والتسهيلات العديدة التى يقدمها محافظ أسوان، مثمنًا الجهود المبذولة لضمان نجاح الزيارة، ولاسيما أن زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى لأسوان تحمل رسائل سامية تعزز قيم السلام والمحبة، وتدعم مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها المحافظة فى مختلف المجالات.

