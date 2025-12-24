بطريرك الكاثوليك في عظة عيد الميلاد: العائلة مكان اللقاء بالله وبداية السلام الحقيقي

18 حجم الخط

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، موجها عظة روحية شاملة إلى المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة وجميع ابناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر وبلاد المهجر.

مشهد ميلاد المسيح

وأكد البطريرك في عظته أن مشهد ميلاد السيد المسيح لا يقدم طفلا وحيدا أو ملكا على عرش بل يقدم عائلة كاملة مريم ويوسف والطفل يسوع مشيرا إلى أن العائلة هي المكان الأول للقاء بالله وأن سر التجسد الإلهي قام على الشركة والعلاقة وليس العزلة أو التعالي.

وتوقف غبطته عند ثلاث كلمات محورية حملتها رسالة الميلاد وهي اللقاء والجرح والشفاء موضحا أن الله اختار أن يولد داخل حضن عائلة ليعلن أن أصدق صورة للإنسان هي نحن لا أنا وأن الله يسكن وسط العلاقات العائلية ودفء الحياة اليومية.

وحذر البطريرك من خطر التفكك والانقسام داخل الأسرة مؤكدا أن هناك من يسعى إلى تمزيق نسيج المحبة عبر غياب الحوار وسيطرة الغضب والانانية مشددا على أن الخطيئة في جوهرها جرح في العلاقة وأن السلام الحقيقي يبدأ من المغفرة داخل البيت.

ودعا غبطته العائلات المسيحية إلى استعادة دورها ككنيسة بيتية ومدرسة للمحبة والمغفرة في مواجهة التيارات التي تحاول تشويه مفهوم الأسرة مؤكدا أن الكرامة والمحبة لا يتعارضان بل يكمل أحدهما الآخر وأن كل بيت قادر ان يتحول إلى ورشة سلام حقيقية.

وفي نداء رجاء مباشر خاطب الانبا ابراهيم اسحق العائلات المجروحة داعيا اياها الى عدم اليأس مؤكدا ان لا بيت يعجز الله عن شفائه متى فتح له الباب مشيرا إلى أن ميلاد المسيح في مذود فقير إعلان واضح أن نور الله يصل إلى كل مكان وكل أسرة مهما كان ضعفها.

وفي ختام عظته رفع البطريرك الصلاة من أجل السلام في الدول التي تعاني الحروب والأزمات ومن أجل العائلة في كل مكان كما صلى من أجل وطننا مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي ومعاونيه طالبا الحكمة في مواجهة التحديات المحلية والدولية.

واختتم غبطته بدعوة المؤمنين إلى العودة إلى بيوتهم كرسل فرح وصناع سلام حاملين رسالة مغارة بيت لحم إلى المجتمع كله، مؤكدا أن الحب أقوى من الموت وأن السلام يبدأ من داخل العائلة.

