سياسة

البابا تواضروس: عمل الكنيسة الرئيسي هو التسبيح لأنه يفتح باب الفرح وحضور الله

البابا تواضروس
البابا تواضروس
أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن التسبيح يمثل جوهر عمل الكنيسة، باعتباره تعبيرًا حيًا عن الفرح الروحي وحضور الله في حياة الإنسان، مشددًا على أن الإيمان الحقيقي يقود إلى الفرح، والفرح يترجم نفسه تسبيحًا وصلاة.

 

البابا تواضروس: الفرح لغة السماء

وقال البابا تواضروس، إن اللقاءات التي يصنعها الله في حياة البشر ليست عشوائية، بل مرتبة بعناية إلهية، موضحًا أن الله يقود الأحداث حتى في اللحظات التي تبدو عادية، لتتحول إلى طريق لمجده وخلاص الإنسان.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن الفرح هو لغة السماء وأول علامة لحضور الله في القلب، لافتًا إلى أن الإيمان الصادق يسبق المعجزة، بينما تأتي المعجزة لتقوية هذا الإيمان وتأكيده، مؤكدًا أن حياة الكنيسة تقوم على هذا التفاعل المستمر بين الإيمان والفرح.

وأوضح البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن التسبيح في التقليد الكنسي لا ينفصل عن شخص السيد المسيح وعمله الخلاصي، وبخاصة التجسد، مشيرًا إلى أن كل فئات البشر وجدت صوتها في التسبيح، من الأطفال إلى الشيوخ، ومن البسطاء إلى الحكماء، ليصبح التسبيح تعبيرًا جامعًا عن خبرة الإنسان مع الله.

واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني بالتأكيد على أن رسالة الكنيسة في جوهرها رسالة فرح وتسبيح، لأن الكلمة صار جسدًا وحل بيننا، وهو ما يشكل الأساس الروحي لحياة الإيمان والخدمة.

