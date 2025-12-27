كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب تونس ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يدخل منتخب تونس مواجهة صعبة اليوم السبت، أمام نظيره منتخب نيجيريا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب المركب الرياضي بمدينة فاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليا في المغرب.

وكان منتخب تونس قد فاز في مباراته الماضية على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية.

بينما فاز منتخب نيجيريا في المباراة الماضية على تنزانيا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا رفقة منتخبات تنزانيا ونيجيريا وأوغندا.

موعد مباراة تونس ضد نيجيريا

تقام مباراة تونس ضد نيجيريا، اليوم السبت، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد نيجيريا

تُذاع مباراة تونس ونيجيريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، و"beIN Max 1 وbeIN Max 2 وbeIN Max 3" وعبر القناة "الرياضية المغربية".

تاريخ مواجهات تونس ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

1978: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 2 تونس 0

2000: المجموعة الرابعة - نيجيريا 4 تونس 2

2004: نصف النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت تونس 5-3 بركلات الترجيح)

2006: ربع النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت نيجيريا 6-5 بركلات الترجيح)

2019: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 1 تونس 0

2022: ثمن النهائي - تونس 1 نيجيريا 0

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.