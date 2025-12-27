السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم إفريقيا، قائد منتخب المغرب: الصدارة ما زالت بأيدينا رغم التعثر أمام مالي

المغرب
المغرب
18 حجم الخط

أكد قائد المنتخب المغربي، رومان سايس، على ضرورة الحفاظ على الهدوء والتركيز في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن المنتخب المغربي ما زال في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، وأن كل شيء يبقى ممكنًا في طريق التأهل.

وتعادل منتخب المغرب ضد مالي بهدف لمثله في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

سايس: مصيرنا بين أيدينا 

وقال سايس في تصريحات للصحف المغربية: “ما زلنا في الصدارة برصيد أربع نقاط، لذلك لا ينبغي أن نقلل من أهمية الوضع. كل شيء ما زال في أيدينا، ومصيرنا بين أيدينا”.

 وأضاف: “تبقى لنا مباراة واحدة فقط، وسنسعى للفوز بها لتأكيد تأهلنا. نحن نعلم أنه لا وقت للشعور بالقلق أو الشك، بل يجب أن نركز على ما يمكننا تحسينه في الأداء لتحقيق الانتصار في المباراة الأخيرة”.

وأوضح مدافع منتخب “أسود الأطلس” أن الفريق سيستغل الوقت المتبقي لاستعادة الأنفاس وتقييم نقاط القوة والضعف في أدائه، من أجل الظهور بشكل أفضل في اللقاء المقبل. 

وقال: “سنأخذ الوقت الكافي لاسترجاع أنفاسنا، وسنعمل على تحليل المباراة لتحديد ما لم يكن على ما يرام، وأيضًا ما كان إيجابيًا، لكي نطور أدائنا في المباراة الأخيرة”.

وعن الضغط الذي قد يرافق المنتخب المغربي في مثل هذه البطولات، أكد سايس أن الفريق لا يجب أن يسمح للأفكار السلبية بالتسلل إلى عقول اللاعبين. 

وقال: “نعم، هناك دائمًا تطلعات وآمال كبيرة من الجماهير، لكننا نعلم أن مسؤولياتنا كبيرة. لا يمكننا أن نضع على أنفسنا ضغطًا إضافيًا. نحن فقط نركز على ما يتعين علينا القيام به في كل مباراة. كأس إفريقيا منافسة قصيرة من حيث الزمن، لكنها تتطلب الكثير من الجهد والمثابرة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم الأفريقية 2025 الامم الافريقية المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الأفريقية تاه بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بطولة كأس الأمم

مواد متعلقة

الهلال يفوز بصعوبة على الخليج في الدوري السعودي

بقميص أشرف حكيمي، مبابي يحضر مباراة المغرب ومالي بأمم أفريقيا

الملك ينثر سحره في كل مكان، الدوري الإنجليزي يحتفل بتأهل مصر في أمم إفريقيا

بعد التأهل إلى دور الـ16، أرقام قياسية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads