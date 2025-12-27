أمم إفريقيا، قائد منتخب المغرب: الصدارة ما زالت بأيدينا رغم التعثر أمام مالي

18 حجم الخط

أكد قائد المنتخب المغربي، رومان سايس، على ضرورة الحفاظ على الهدوء والتركيز في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن المنتخب المغربي ما زال في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، وأن كل شيء يبقى ممكنًا في طريق التأهل.

وتعادل منتخب المغرب ضد مالي بهدف لمثله في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

سايس: مصيرنا بين أيدينا

وقال سايس في تصريحات للصحف المغربية: “ما زلنا في الصدارة برصيد أربع نقاط، لذلك لا ينبغي أن نقلل من أهمية الوضع. كل شيء ما زال في أيدينا، ومصيرنا بين أيدينا”.

وأضاف: “تبقى لنا مباراة واحدة فقط، وسنسعى للفوز بها لتأكيد تأهلنا. نحن نعلم أنه لا وقت للشعور بالقلق أو الشك، بل يجب أن نركز على ما يمكننا تحسينه في الأداء لتحقيق الانتصار في المباراة الأخيرة”.

وأوضح مدافع منتخب “أسود الأطلس” أن الفريق سيستغل الوقت المتبقي لاستعادة الأنفاس وتقييم نقاط القوة والضعف في أدائه، من أجل الظهور بشكل أفضل في اللقاء المقبل.

وقال: “سنأخذ الوقت الكافي لاسترجاع أنفاسنا، وسنعمل على تحليل المباراة لتحديد ما لم يكن على ما يرام، وأيضًا ما كان إيجابيًا، لكي نطور أدائنا في المباراة الأخيرة”.

وعن الضغط الذي قد يرافق المنتخب المغربي في مثل هذه البطولات، أكد سايس أن الفريق لا يجب أن يسمح للأفكار السلبية بالتسلل إلى عقول اللاعبين.

وقال: “نعم، هناك دائمًا تطلعات وآمال كبيرة من الجماهير، لكننا نعلم أن مسؤولياتنا كبيرة. لا يمكننا أن نضع على أنفسنا ضغطًا إضافيًا. نحن فقط نركز على ما يتعين علينا القيام به في كل مباراة. كأس إفريقيا منافسة قصيرة من حيث الزمن، لكنها تتطلب الكثير من الجهد والمثابرة”.

