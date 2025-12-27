السبت 27 ديسمبر 2025
مدرب منتخب الجزائر: بوركينا فاسو منافس قوي وعلينا استغلال التفاصيل الصغيرة

 تحدث فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لـمنتخب الجزائر، عن مواجهة منتخب بوركينا فاسو المرتقبة، غدًا الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

تصريحات مدرب الجزائر 

وأكد بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن منتخب بوركينا فاسو يُعد فريقًا قويًا للغاية من الناحية البدنية، مشيرًا إلى أن لاعبيه يلعبون معًا منذ فترة طويلة، ما يمنحهم انسجامًا واضحًا داخل الملعب. 

وقال مدرب الجزائر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة، ويجب أن نكون مستعدين ذهنيًا بالشكل الكافي».

وشدد مدرب الجزائر على أهمية بناء هوية واضحة لـ«محاربي الصحراء»، مضيفًا: «يجب أن أنقل الهوية إلى منتخب الجزائر، وفي أي بطولة نشارك فيها يجب أن نمتلك هوية واضحة ومبادئ وتنظيم داخل الملعب».

وعن المنافس، أوضح بيتكوفيتش: «نحن نحترم الخصم، لديهم نقاط إيجابية وأخرى سلبية مثل أي منتخب، وعلينا استغلال التفاصيل الصغيرة لصالحنا».

كما أثنى المدرب السويسري على التنظيم في المغرب، قائلًا: «كل شيء جيد، يوفرون لنا كل المتطلبات للقيام بعملنا، والأرضيات جيدة لممارسة كرة القدم».

يُذكر أن منتخب الجزائر استهل مشواره في البطولة بقوة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على منتخب السودان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى، ليعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور التالي.

