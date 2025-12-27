مدرب منتخب الجزائر: بوركينا فاسو منافس قوي وعلينا استغلال التفاصيل الصغيرة

18 حجم الخط

تحدث فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لـمنتخب الجزائر، عن مواجهة منتخب بوركينا فاسو المرتقبة، غدًا الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

تصريحات مدرب الجزائر

وأكد بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن منتخب بوركينا فاسو يُعد فريقًا قويًا للغاية من الناحية البدنية، مشيرًا إلى أن لاعبيه يلعبون معًا منذ فترة طويلة، ما يمنحهم انسجامًا واضحًا داخل الملعب.

وقال مدرب الجزائر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة، ويجب أن نكون مستعدين ذهنيًا بالشكل الكافي».

وشدد مدرب الجزائر على أهمية بناء هوية واضحة لـ«محاربي الصحراء»، مضيفًا: «يجب أن أنقل الهوية إلى منتخب الجزائر، وفي أي بطولة نشارك فيها يجب أن نمتلك هوية واضحة ومبادئ وتنظيم داخل الملعب».

وعن المنافس، أوضح بيتكوفيتش: «نحن نحترم الخصم، لديهم نقاط إيجابية وأخرى سلبية مثل أي منتخب، وعلينا استغلال التفاصيل الصغيرة لصالحنا».

كما أثنى المدرب السويسري على التنظيم في المغرب، قائلًا: «كل شيء جيد، يوفرون لنا كل المتطلبات للقيام بعملنا، والأرضيات جيدة لممارسة كرة القدم».

يُذكر أن منتخب الجزائر استهل مشواره في البطولة بقوة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على منتخب السودان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى، ليعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور التالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.