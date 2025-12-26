مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أمام وحدة مرور المحلة

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه فيما أُصيب آخر بإصابات بالغة إثر حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وفيسبا أمام وحدة مرور المحلة بمنطقة مبارك بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث جرى نقل المصاب في حالة حرجة إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين المركبتين مما أسفر عن وقوع الضحية والمصاب وتم تحرير محضر بالواقعة بالمحلة.

وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

