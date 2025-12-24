افتتاح المؤتمر السنوي الـ17 لقسم التخدير والعناية المركزة بجامعة أسيوط

18 حجم الخط

شهد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر، افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر لقسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، والذي يُعقد تحت شعار «الممارسات المبتكرة والذكية في علم التخدير»، وتستمر أعماله على مدار يومي 24 و25 ديسمبر، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لأطباء التخدير، والجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن المؤتمر يعكس حرص الجامعة على دعم الابتكار والتطوير المستمر في الممارسات الطبية الحديثة، ومواكبة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بدعم البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر، وتوفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة لتبادل الخبرات بين الأطباء والمتخصصين من مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية.

وأُقيمت فعاليات المؤتمر تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هالة سعد عبد الغفار رئيس قسم التخدير ورئيس المؤتمر.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة ضيف المؤتمر الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، إلى جانب لفيف من وكلاء كلية الطب، وكبار أساتذة وأطباء التخدير والعناية المركزة، وممثلي مختلف التخصصات الطبية من الجامعات المصرية.

كما شارك في حضور المؤتمر كل من: الدكتور محمد عبد المنعم بكر الرئيس الشرفي للمؤتمر وأحد رواد ومؤسسي القسم، والدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ التخدير وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور نبيل عسقلاني رئيس الجمعية المصرية للتخدير، والدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط.

وأشاد الدكتور محمد عدوي، خلال كلمته بالافتتاح، بالدور الحيوي الذي تقوم به مستشفيات جامعة أسيوط، وجهودها المتواصلة في تبني نهج شامل يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد أن السياسات التعليمية والصحية تمثل أولوية قصوى لأي دولة، وأن استدامة التنمية لا تتحقق دون الارتقاء بهما.

تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية في مختلف التخصصات

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عطية أن كلية الطب تحرص على عقد المؤتمرات الطبية المتخصصة بصورة منتظمة، بما يسهم في تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية في مختلف التخصصات، مشيدًا بالدور المحوري لقسم التخدير والعناية المركزة، باعتباره من الأقسام الحيوية التي تقدم خدماتها لنحو 11 مستشفى جامعي، وما يقرب من 100 غرفة عمليات طوارئ، إلى جانب غرف العمليات الكبرى، ووحدات الاستقبال العام والإصابات، فضلًا عن تميزه في مجال البحث العلمي ومنح درجتي الماجستير والدكتوراه في طب الطوارئ.

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، بتميز خريجي كلية طب أسيوط، باعتبارهم نتاج مؤسسة تعليمية رائدة في صعيد مصر، تضم صرحًا علاجيًا ضخمًا يخدم ملايين المرضى، وتُخرج كوادر طبية مؤهلة للعمل الأكاديمي والبحثي بكفاءة عالية، موجهًا الشكر لكافة أطباء مصر والنقابات الفرعية لدعمهم المستمر للنقابة العامة وتعزيز العمل الطبي.

كما ألقى الدكتور محمد عبد المنعم بكر كلمة وفاء لجامعة أسيوط، عبّر خلالها عن تقديره وامتنانه لهذه المؤسسة العريقة، ولقياداتها ورؤسائها ومؤسسيها السابقين والحاليين، تقديرًا لجهودهم في بناء وتطوير المنظومة الجامعية، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهده قسم التخدير والعناية المركزة منذ انطلاق المؤتمر الأول عام 1999، ونجاحاته المتتالية كركيزة أساسية في القطاع الطبي، وإسهاماته الفاعلة في رعاية الحالات الحرجة.

وثمّن الدكتور نبيل عسقلاني دور المؤتمر السابع عشر لقسم التخدير والعناية المركزة، باعتباره منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات، وعرض أحدث الأبحاث والتقنيات، وإثراء المعرفة من خلال الجلسات العلمية وورش العمل، مشيدًا بدور جامعة أسيوط وأساتذة قسم التخدير في توفير الرعاية المتكاملة بوحدات العناية المركزة، وتخفيف الألم، وتحسين جودة حياة المرضى.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هالة سعد عبد الغفار عن سعادتها بافتتاح فعاليات المؤتمر، مؤكدة أنه يأتي في إطار استراتيجية الجامعة المتكاملة لدعم الأنشطة العلمية والطبية، والحفاظ على ريادة وتميز المدينة الطبية بجامعة أسيوط وما تقدمه من خدمات طبية متقدمة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر ست جلسات علمية متخصصة تناقش موضوعات التخدير، والعناية المركزة، وعلاج الألم، والتعليم الطبي، وقانون المسئولية الطبية، إلى جانب خمس ورش عمل تناولت: رسم القلب، والتغذية بالعناية المركزة، والتغذية العلاجية، واستخدامات جهاز التنفس الصناعي، وقياس العلامات الحيوية لدى مرضى العناية المركزة.

وجدير بالذكر أن فعاليات الافتتاح شهدت تكريم اثنين من أساتذة القسم الذين وافتهم المنية مؤخرًا، وهما: الدكتورة ثناء عبدالله القاضي، والدكتور عماد ظريف، تقديرًا لما قدماه من عطاء وإخلاص، حيث تم تسليم أسرهم دروع التكريم التذكارية.

