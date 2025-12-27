صدى الذهب القرآني، مواجهة ساحرة بين خالد وعطية الله في «دولة التلاوة»

18 حجم الخط

شهد برنامج «دولة التلاوة» مواجهة قرآنية مميزة جمعت بين المتسابق القارئ خالد عطية والمتسابق القارئ عطية الله رمضان، في منافسة اتسمت بالرقي والجمال الصوتي، وأبرزت مستوىً عاليًا من الإتقان والأداء المتوازن، وسط إجماع لجنة التحكيم على تميز القارئين وتقارب مستواهما.

الشيخ حسن عبد النبي: أصوات ذهبية وقراءة بلا عيوب مع ملاحظة فنية بسيطة

أكد الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، أن القارئين «أحسن من بعض»، مشيرًا إلى وجود سكتات بسيطة بين الكلمات لدى الشيخ عطية الله رمضان، واصفًا إياها بـ«السكتة اللطيفة»، مع التأكيد على أن الأفضل فنيًا هو وصل الكلمات دون توقف، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن قراءة القارئين ممتازة وخالية من أي عيوب، وأن كليهما يتمتعان بأصوات ذهبية.

طه عبد الوهاب: خالد عطية يمتلك أجمل قرار في دولة التلاوة وأداءً مليئًا بالإحساس

من جانبه، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بأداء خالد عطية، معتبرًا أنه يمتلك «أجمل قرار في دولة التلاوة»، ويجيد اللعب على الإحساس وتقديم تلاوة رائعة، فيما وصف أداء عطية الله رمضان بالمتميز، مؤكدًا حضوره القوي خلال المواجهة.

أحمد نعينع: توازن كامل في الأداء والصوت بين المتسابقين

وأشار القارئ أحمد نعينع إلى أن القارئين متساويان إلى حد كبير، موضحًا أن كليهما «أحسن من بعض» من حيث الأداء والصوت، وهو ما يعكس مستوى المنافسة العالية وصعوبة المفاضلة بينهما.

مصطفى حسني: دعاء باستمرار هذا الجمال القرآني

وفي ختام التعليقات، عبّر الداعية مصطفى حسني عن إعجابه الكبير بالمواجهة، متمنيًا أن يتحف الله الجمهور بمزيد من جمال التلاوة من الشيخين، في تأكيد على الأثر الروحي والفني الذي تركته هذه المنافسة داخل «دولة التلاوة».

دولة التلاوة.. مدرسة للأصوات الراقية والمنافسة الهادفة

وتؤكد هذه المواجهة الجديدة أن برنامج «دولة التلاوة» يواصل تقديم نماذج قرآنية متميزة، تجمع بين الإتقان الفني والجمال الروحي، في إطار تنافسي يسهم في تخريج جيل جديد من القراء أصحاب الأصوات الذهبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.