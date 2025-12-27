أسباب نقص البروتين في الجسم ومخاطر ذلك

18 حجم الخط

البروتين من أهم العناصر الغذائية التي يجب أن يحصل عليها الكبار والصغار يوميًّا فهو يمد الجسم بالطاقة ويساعد في تقوية المناعة وبناء العضلات.

كما يساعد البروتين في نمو الصغار بشكل صحي وتقوية مناعتهم وعضلاتهم، ويجب إدخاله في جميع الوجبات الرئيسية حفاظًا على الصحة.

ويقول الدكتور أيمن ممدوح أخصائي التغذية العلاجية، إن نقص البروتين في الجسم من المشكلات الغذائية الشائعة التي قد يستهين بها البعض، رغم أن البروتين عنصر أساسي يدخل في بناء الخلايا والأنسجة، وتكوين العضلات، والهرمونات، والإنزيمات، ودعم جهاز المناعة.

وأضاف ممدوح، أن البروتين هو أحد العناصر الغذائية الكبرى التي يحتاجها الجسم يوميًّا، ويتكون من وحدات أصغر تسمى الأحماض الأمينية، بعضها لا يستطيع الجسم تصنيعها ويجب الحصول عليها من الطعام، ويوجد البروتين في مصادر حيوانية مثل اللحوم، والدجاج، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، وكذلك في مصادر نباتية مثل البقوليات، مثل العدس، والفول، والحمص، والمكسرات.

أسباب نقص البروتين في الجسم

وتابع، أن من أسباب نقص البروتين في الجسم:

اتباع أنظمة غذائية غير متوازنة أو حميات قاسية لفترات طويلة.

سوء التغذية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

بعض الأمراض التي تؤثر في الامتصاص مثل أمراض الجهاز الهضمي

وفقدان الشهية أو اضطرابات الأكل.

وفقدان الشهية أو اضطرابات الأكل. زيادة احتياجات الجسم للبروتين في فترات الحمل والرضاعة أو أثناء المرض دون تعويض كافٍ.

نقص البروتين

مخاطر نقص البروتين في الجسم

وأوضح الدكتور أيمن ممدوح أخصائي التغذية، أن من مخاطر نقص البروتين في الجسم:

ضعف العضلات وفقدان الكتلة العضلية، لأن البروتين هو المكون الأساسي للعضلات، ونقصه يؤدي إلى ضعف العضلات، وفقدان قوتها، والشعور بالإجهاد السريع، وقد يصل الأمر إلى ضمور العضلات خاصة عند كبار السن.

ضعف جهاز المناعة، ويساهم البروتين في تكوين الأجسام المضادة، وعند نقصه يضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض وتأخر الشفاء.

تساقط الشعر ومشاكل الجلد، ومن العلامات الشائعة لنقص البروتين تساقط الشعر، وهشاشته، وجفاف الجلد وظهور التشققات، لأن البروتين ضروري لتجديد خلايا الجلد وبناء الشعر والأظافر.

بطء التئام الجروح، ويعتمد التئام الجروح على البروتين في تكوين أنسجة جديدة، لذلك يؤدي نقصه إلى تأخر الشفاء وزيادة خطر الالتهابات.

الشعور الدائم بالتعب والإرهاق، ويسبب نقص البروتين انخفاض الطاقة العامة للجسم، مما يؤدي إلى التعب المستمر، قلة النشاط، وصعوبة التركيز.

تورم الجسم واحتباس السوائل، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي نقص البروتين إلى انخفاض مستوى الألبومين في الدم، مما يسبب تورم القدمين أو الوجه نتيجة احتباس السوائل.

يؤثر نقص البروتين بشكل خطير على نمو الأطفال، حيث يسبب تأخر النمو الجسدي والعقلي، وقد يؤدي إلى أمراض سوء التغذية مثل الكواشيوركور.

البروتين يدخل في تكوين العديد من الهرمونات، ونقصه قد يؤدي إلى اضطرابات هرمونية تؤثر على الدورة الشهرية لدى النساء والصحة العامة.

فئات أكثر عرضة لنقص البروتين

وأضاف اخصائي التغذية، أن من أكثر الفئات عرضة لنقص البروتين في الجسم:

الأطفال في سن النمو.

كبار السن.

النساء الحوامل والمرضعات.

مرضى الجهاز الهضمي.

الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية دون تخطيط جيد.

طرق الوقاية من نقص البروتين

وتابع، أنه للوقاية من نقص البروتين فى الجسم، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

تناول وجبات متوازنة تحتوي على مصادر متنوعة من البروتين.

الدمج بين البروتين الحيواني والنباتي.

الاهتمام بالبقوليات مثل العدس والفول والحمص.

تناول البيض ومنتجات الألبان بانتظام.

استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية عند اتباع حمية غذائية خاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.