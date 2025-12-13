ما الفرق بين البروتين الحيواني والنباتي ولماذا يحتاجهم الجسم؟

18 حجم الخط

أكد المعهد القومي للتغذية أن البروتين يعتبر من أهم المكونات الأساسية في جسم الإنسان، فهو العنصر الذي تعتمد عليه أغلب العمليات الحيوية للحفاظ على الصحة والنمو وتجديد الخلايا.

البروتين يلعب دور محوري في تكوين أنسجة الجسم المختلفة

وأشار معهد التغذية ان البروتين يلعب دور محوري في تكوين أنسجة الجسم المختلفة، بدءًا من العضلات والعظام وصولًا إلى الجلد والشعر.

وأكد معهد التغذية أنه لا يقتصر دوره على البناء فقط، إذ يعمل البروتين كذلك على إصلاح الخلايا التالفة، والمساهمة في إنتاج الأنزيمات والهرمونات والناقلات العصبية، وهي عناصر رئيسية تتحكم في الهضم والحركة والنوم والتفكير.

كما يشكل البروتين خط الدفاع الأول في الجهاز المناعي، فالأجسام المضادة نفسها هي في الأصل بروتينات مهمتها حماية الجسم من العدوى.

ويشارك أيضًا في عمليات نقل المواد داخل الجسم، مثل الهيموجلوبين الذي يتولى نقل الأكسجين إلى الخلايا.

أنواع البروتين

كشف معهد التغذية عن أنواع البروتين، حيث ينقسم البروتين بشكل عام إلى نوعين رئيسيين:

1. البروتين الحيواني

يعرف بأنه بروتين كامل لأنه يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم ولا يستطيع تصنيعها. ويمتاز هذا النوع بسهولة امتصاصه وارتفاع قيمته الحيوية.



2. البروتين النباتي

يصنف غالبًا كبروتين غير كامل، نظرا لافتقاره إلى واحد أو اثنين من الأحماض الأمينية الأساسية، مما يتطلب تنويع مصادره للحصول على الفائدة كاملة.

ويؤكد أطباء التغذية أن تحقيق التوازن بين مصادر البروتين المختلفة هو مفتاح الحفاظ على صحة قوية وجسم يعمل بكفاءة.

