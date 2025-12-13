السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

ما الفرق بين البروتين الحيواني والنباتي ولماذا يحتاجهم الجسم؟

البروتين، فيتو
البروتين، فيتو
18 حجم الخط

أكد المعهد القومي للتغذية أن البروتين يعتبر من أهم المكونات الأساسية في جسم الإنسان، فهو العنصر الذي تعتمد عليه أغلب العمليات الحيوية للحفاظ على الصحة والنمو وتجديد الخلايا. 

 

البروتين يلعب دور محوري في تكوين أنسجة الجسم المختلفة

وأشار معهد التغذية ان البروتين يلعب دور محوري في تكوين أنسجة الجسم المختلفة، بدءًا من العضلات والعظام وصولًا إلى الجلد والشعر.

وأكد معهد التغذية أنه لا يقتصر دوره على البناء فقط، إذ يعمل البروتين كذلك على إصلاح الخلايا التالفة، والمساهمة في إنتاج الأنزيمات والهرمونات والناقلات العصبية، وهي عناصر رئيسية تتحكم في الهضم والحركة والنوم والتفكير.

كما يشكل البروتين خط الدفاع الأول في الجهاز المناعي، فالأجسام المضادة نفسها هي في الأصل بروتينات مهمتها حماية الجسم من العدوى. 

ويشارك أيضًا في عمليات نقل المواد داخل الجسم، مثل الهيموجلوبين الذي يتولى نقل الأكسجين إلى الخلايا.

 

أنواع البروتين 

كشف معهد التغذية عن أنواع البروتين، حيث ينقسم البروتين بشكل عام إلى نوعين رئيسيين:

 

1. البروتين الحيواني

يعرف بأنه بروتين كامل لأنه يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم ولا يستطيع تصنيعها. ويمتاز هذا النوع بسهولة امتصاصه وارتفاع قيمته الحيوية.


2. البروتين النباتي

يصنف غالبًا كبروتين غير كامل، نظرا لافتقاره إلى واحد أو اثنين من الأحماض الأمينية الأساسية، مما يتطلب تنويع مصادره للحصول على الفائدة كاملة.

الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرًا

الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة

ويؤكد أطباء التغذية أن تحقيق التوازن بين مصادر البروتين المختلفة هو مفتاح الحفاظ على صحة قوية وجسم يعمل بكفاءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجسام المضادة استئصال ورم البروتين الحيوانى البروتين النباتى الإنزيمات الجهاز المناعي القومي للتغذية المعهد القومي للتغذية للحفاظ على الصحة مستشفي مبره المحلة معهد التغذية

مواد متعلقة

غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في المقطم

السبكي: التغطية الصحية الشاملة حققت 105 ملايين خدمة طبية للمواطنين في 6 سنوات

الرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA لدليل معايير مراكز العلاج الطبيعي

الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرًا

الصحة: إغلاق مركز تجميل نسائي لعمله دون ترخيص ومديره ينتحل صفة طبيب

معهد التغذية: النوم والغذاء والنشاط مثلث الحماية من الأمراض

مكونات قاتلة، ماذا يحتوي بخار السجائر الإلكترونية؟

الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

أسعار الأسمدة اليوم السبت في الأسواق

بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"

بعد انتهاء الحصر العددي، تعرف على موعد الإعادة في انتخابات الـ30 دائرة الملغاة

ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads