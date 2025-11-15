سر صحة الجسم وطاقته، تعرفي على الكمية المناسبة للبروتين يوميًا

18 حجم الخط

يحتاج جسم الإنسان الى البروتين للبقاء بصحة جيدة وأداء وظائفه على النحو الأمثل، ويوجد اكثر من عشرة آلاف نوع من البروتينات في مختلف أجزاء الجسم بدءا من الأعضاء والعضلات والأنسجة وصولا إلى العظام والجلد والشعر.

ويعد البروتين أيضا عنصرا حاسما في العمليات الحيوية التي تمد الجسم بالطاقة وتنقل الأكسجين عبر الدم، كما انه يساهم في تكوين الأجسام المضادة التي تقاوم العدوى والأمراض، ويساعد في الحفاظ على صحة الخلايا وتكوين خلايا جديدة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد البروتين على الشعور بالشبع، ما يجعله جزءا هاما من خطط فقدان الوزن الصحية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

كمية البروتين الضرورية للجسم

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من البروتين في النظام الغذائي إلى مشكلات صحية، مثل تكسر الانسجة وفقدان الكتلة العضلية، ومع ذلك، لا يعني الإكثار منه بالضرورة انه افضل، فبينما يساعد البروتين في بناء العضلات، يمكن ان يخزن الجسم الفائض منه على شكل دهون.

تكون الكميات اليومية من البروتين للفئات العمرية المختلفة كالآتي:

الأطفال تحت سن 4 سنوات: ما يعادل 57 إلى 113 جراما

الأطفال من 4 إلى 8 سنوات: ما يعادل 85 إلى 156 جراما

الفتيان من 9 إلى 13 سنة: ما يعادل 141 إلى 27 جراما

الفتيان من 14 إلى 18 سنة: ما يعادل 155.9 إلى 198.4 جراما

الرجال من 19 الى 30 سنة: ما يعادل 184 إلى 198 جراما

يشمل ما يعادل 28 جراما من الأطعمة البروتينية ما يلي: 28 جراما من اللحم أو الدواجن أو السمك المطبوخ، أو ربع كوب من الفاصوليا أو العدس المطبوخ، أو بيضة واحدة، أو ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني او اللوز أو بذور عباد الشمس او الطحينة، او نصف اونصة من المكسرات او البذور، أو ربع كوب أو أو نصين من التوفو، او اونصة واحدة من التمبيه المطبوخ.

فيجب أن يحصل معظم الأشخاص على ما يتراوح بين 10% إلى 35% من سعراتهم الحرارية اليومية من البروتين، وتتطلب الأنشطة مثل ركوب الدراجات أو رفع الأثقال أو الجري سعرات حرارية أكبر، لكن النسبة المئوية للبروتين تظل ضمن النطاق نفسه.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد سن الأربعين، قد يبدأ الجسم في فقدان الكتلة العضلية، وقد يحتاج الشخص الى المزيد من البروتين، وفي حالة زيادة الوزن يتطلب الأمر تقليل السعرات الحرارية، ويمكن لخبراء التغذية المساعدة في تحديد كمية البروتين اللازمة.

أهم مصادر البروتين

تشمل مصادر البروتين عالية الجودة ما يلي:

الأسماك

الدواجن

اللحم البقري

التوفو

البيض

منتجات الألبان

كما يمكن الحصول على كل ما يحتاجه الجسم من البروتين من المصادر النباتية، والتي تشمل:

المكسرات

البذور

البقوليات، مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس

الحبوب، مثل القمح والارز والذرة

يمكن الجمع بين كميات كبيرة من هذه المصادر وأجزاء أصغر من المصادر الحيوانية، مثل منتجات الألبان او البيض، لضمان الحصول على ما يكفي من الأحماض الأمينية، وينصح بالحد من كمية البروتين التي يتم الحصول عليها من اللحوم المصنعة.

تأثير الأنظمة الغذائية عالية البروتين

تتطلب بعض برامج انقاص الوزن، مثل حمية اتكنز والحمية الكيتونية، كميات كبيرة من البروتين والدهون مع تقليل الكربوهيدرات، لكن الأبحاث تشير إلى أن هذه الأنظمة قد تحقق نتائج جيدة فقط على المدى القصير، وربما يرجع احد الاسباب الى عدم قدرة الأشخاص على الالتزام بهذا النوع من الانظمة الغذائية لفترة طويلة.

من الضروري الانتباه إلى الأنظمة الغذائية المتبعة، والتركيز فقط على البروتين والدهون قد يحرم الجسم من الحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية غير صحية مثل التعب والدوخة والصداع ورائحة الفم الكريهة والإمساك.

