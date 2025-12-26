مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في تصادم دراجتين ناريتين ببني عبيد

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم دراجتين ناريتين “موتوسيكلين” أمام المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة بني عبيد، بمحافظة الدقهلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، أسفر عن سقوط ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين إصابة كل من عثمان م. ع. ي، 18 عامًا، بنزيف في المخ، وأحمد م. ال. ال، 18 عامًا، بنزيف في المخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما أسفر الحادث عن مصرع عبدالله م. ع، 18 عامًا، متأثرًا بإصابته البالغة في الرأس، حيث جرى نقل الجثمان إلى مستشفى بني عبيد التخصصي، ووصل هامدًا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في تصادم بجمصة

وعلى صعيد آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وموتوسيكل أمام بنزينة وطنية بجمصة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم ملاكي وموتوسيكل أمام بنزينة وطنية بجمصة في محافظة الدقهلية.

انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى جمصة.

وكشف مصدر طبي بـ مستشفي جمصة إصابة كل من" أحمد ش ا م" 34 سنة ومقيم جمصة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وكسر بالذراع الأيسر.



كما أصيب “محمد ع ح أ” 39 سنة مقيم جمصة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالعين اليسرى.



وأصيب" أحمد ن ع م ع" 18 سنة مقيم جمصة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.