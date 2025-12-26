اعترافات صادمة من المتهمين بقتل شاب على الطريق بالبدرشين

18 حجم الخط

أدلى 3 متهمين بقتل شاب على طريق أسيوط الزراعي بالبدرشين، أمام جهات التحقيق، باعترافات تفصيلية عن الحادث، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة بتحريض من الفتاة التى طلبت منه إرهاب المجنى عليه، حتى يبتعد عنها، بعدما اتهمته بأنه يطاردها لوجود علاقة سابقة بينهما، فاستعان بالمتهم الثاني ليقود الدراجة البخارية، بينما حمل هو السلاح وتتبعاه حتى وصل إلى منطقة خالية أمام قرية المرازيق وأطلق عليه الرصاص وفرا هاربين، بينما أفادت الفتاة أنها لم تطلب من المتهم أن يقتل المجنى عليه.

مقتل أحد الأشخاص بطريق أسيوط الزراعي في البدرشين



البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بطريق أسيوط الزراعي في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبتكثيف التحريات تبين أن شخصين طارداه بدراجة نارية، وأطلق أحدهما عيارا ناريا تجاهه، ما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما، وكشفت التحريات أنهما ارتكبا الجريمة بتحريض من فتاة تم ضبطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.