الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات صادمة من المتهمين بقتل شاب على الطريق بالبدرشين

حبس المتهم
حبس المتهم
18 حجم الخط

أدلى 3 متهمين بقتل شاب على طريق أسيوط الزراعي بالبدرشين، أمام جهات التحقيق، باعترافات تفصيلية عن الحادث، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

واعترف المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة بتحريض من الفتاة التى طلبت منه إرهاب المجنى عليه، حتى يبتعد عنها، بعدما اتهمته بأنه يطاردها لوجود علاقة سابقة بينهما، فاستعان بالمتهم الثاني ليقود الدراجة البخارية، بينما حمل هو السلاح وتتبعاه حتى وصل إلى منطقة خالية أمام قرية المرازيق وأطلق عليه الرصاص وفرا هاربين، بينما أفادت الفتاة أنها لم تطلب من المتهم أن يقتل المجنى عليه.

 

مقتل أحد الأشخاص بطريق أسيوط الزراعي في البدرشين


البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بطريق أسيوط الزراعي في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة. 

 

وبتكثيف التحريات تبين أن شخصين طارداه بدراجة نارية، وأطلق أحدهما عيارا ناريا تجاهه، ما أسفر عن مقتله.

 

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما، وكشفت التحريات أنهما ارتكبا الجريمة بتحريض من فتاة تم ضبطها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريق اسيوط الزراعي مديرية أمن الجيزة البدرشين

مواد متعلقة

ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق بعزبة بخيت بمنشية ناصر

الإعدام لمزارع والمؤبد لفلاح قتلا طفلا لخلاف على الميراث بالبدرشين

لخلافات مع طليقها، تجديد حبس المتهم بقتل سيدة بالبدرشين

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

كأس الأمم الإفريقية، شوط أول سلبي بين جزر القمر وزامبيا

منافسة بين 4 عمالقة، بدء الحلقة 13 من “دولة التلاوة” (بث مباشر)

دعاء آخر جمعة لعام 2025.. ردده

محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

تألق ماهر الشناوي ومحمد حسن في المواجهة بـ" دولة التلاوة "( فيديو)

جزر القمر تتعادل مع زامبيا سلبيا في كأس الأمم الأفريقية 2025

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب ومالي في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء آخر جمعة لعام 2025.. ردده

تفسير حلم الخطوبة في منام العزباء وعلاقته بتحقيق مكانة مرموقة

مواجهة قوية بين أبو العلا ومحمد ماهر في دولة التلاوة، واللجنة: الاتنين أفضل من بعض (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads