الجمعة 26 ديسمبر 2025
محافظات

مستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ حياة مريض

نجح فريق طبي متخصص مستشفى كفر شكر التخصصي في إجراء عملية جراحية دقيقة، لإنقاذ حياة مصاب بحادث، كان يعاني من كسور متعددة ومعقدة بعظام الوجه، وذلك في واحدة من أدق وأخطر التدخلات الجراحية، وذلك عقب استجابة طبية سريعة وتدخل جراحي دقيق أسهم في استقرار حالته الصحية والحفاظ على حياته.

حاولوا ياخدوا جثة متوفى بدون إجراءات، القبض على 5 أشخاص اقتحموا العناية المركزة بمستشفى كفر شكر

محافظ القليوبية يحيل واقعة وجود 34 لافتة دعاية انتخابية بمحيط لجان كفر شكر للتحقيق

ووقع الحادث خلال الساعات الماضية، حيث استقبل مستشفى كفر شكر التخصصي المصاب وهو في حالة حرجة، وبالفحص الطبي تبين أن الإصابات عبارة عن كسور بالفك العلوي، وكسور بعظام الأنف، وكسور بعظام حجاج العين، وكسور بعظام الوجه.

خطة الطوارئ بمستشفى كفر شكر 

وفور وصوله، تم تفعيل خطة الطوارئ بالمستشفى، وتوفير جميع التجهيزات المطلوبة لإنقاذ حياته، وتم إجراء تدخل جراحي عاجل ودقيق، تضمن رد وتثبيت الكسور باستخدام شرائح ومسامير وأسلاك معدنية، ما ساعد على استعادة الوظائف الحيوية للوجه وتحقيق استقرار الحالة الصحية للمصاب.

وضم الفريق الجراحي نخبة من الأطباء المتخصصين في جراحة الوجه والفكين تحت إشراف الدكتور محمد عبدالله الليثي رئيس قسم جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد أسامة حجازي أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد عبدالرحمن البطل – طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.

هذا النجاح الطبي الباهر يُعد تأكيدًا على الطفرة النوعية والقدرة على التعامل بكفاءة عالية مع الحالات الطارئة والحرجة، واستمراره في تقديم رعاية طبية متقدمة، واضعًا إنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة المرضى في مقدمة أولوياتهم، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

