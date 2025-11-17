الإثنين 17 نوفمبر 2025
نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر في منتصف وجه رجل بمستشفى شربين المركزي

الدكتور سيد فاروق،
الدكتور سيد فاروق، وكيل مديرية صحة الدقهلية، فيتو
 نجح فريق جراحة الوجه والفكين بـمستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية، في إصلاح كسر معقّد في عظام منتصف الوجه لمريض حضر من محافظة أخرى لتلقي الرعاية اللازمة.

 

نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر بالوجه في مستشفى شربين المركزي 

 وأكد الدكتور سيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن المستشفى قادر على التعامل مع الجراحات الدقيقة بفضل التجهيزات المتقدمة والفرق المدربة داخل الأقسام المختلفة.

 

استخدام شقوق تجميلية دقيقة من داخل الفم وحول العين

 ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رباب الدمناوى، مدير عام الطب العلاجي، أن الجراحة تمت باستخدام شقوق تجميلية دقيقة من داخل الفم وحول العين دون أي آثار خارجية، وهو ما يعكس مهارة الفريق الجراحي، مشيرة إلى أن النتيجة جاءت ممتازة من حيث الوظيفة والمظهر.

 

تثبيت العظام بدقة لاستعادة التماثل الطبيعي للوجه

 كما صرّح الدكتور محمد أبو العينين، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، بأن تثبيت العظام أُجري بدقة لاستعادة التماثل الطبيعي للوجه والحفاظ على سلامة الوظائف الحيوية.

وأكد الدكتور عمرو جلال، مدير مستشفى شربين المركزي، أن المريض خرج بحالة مستقرة بعد نجاح العملية، موجّهًا الشكر للفريق الطبي على أدائه المحترف.

وقد شارك في إجراء الجراحة الدكتور احمد معتمد استشاري جراحة الوجه والفكين والجمجمة، الدكتورة  نيرة معوض طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، الدكتورة هبة إبراهيم أخصائي التخدير ولواحظ جمال تمريض عمليات، وربيعة غنيم رئيس تمريض العمليات.

ووجّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر والتقدير للفرق الطبية والتمريضية على جهودهم في نجاح التدخل الجراحي، مؤكدًا استمرار الدعم لتطوير الخدمة الطبية داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

