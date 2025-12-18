الخميس 18 ديسمبر 2025
أخبار مصر

إقبال على لجنة مدرسة تصفا الابتدائية في جولة إعادة انتخابات النواب 2025 بالقليوبية

التصويت في انتخابات
التصويت في انتخابات مجلس النواب
شهدت اللجنة الفرعية رقم (62) برئاسة المستشار محمد شعبان العجمي، ومقرها مدرسة تصفا الابتدائية بمركز كفر شكر، التابعة للجنة العامة رقم (1) بمحافظة القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

وسجلت اللجنة زيادة ملحوظة وإقبالًا كثيفًا من الناخبين، ما أدى إلى حالة من الازدحام الشديد أمام مقر اللجنة، وسط حرص المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت.

وجرت أعمال التصويت في أجواء منظمة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية، وتيسير حركة دخول الناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة رغم كثافة الإقبال.

 

وترأس اللجنة الفرعية المستشار محمد شعبان العجمي، الذي تابع انتظام العمل داخل اللجنة، واطمأن على تطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يكفل تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

