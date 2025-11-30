حاولوا ياخدوا جثة متوفى، القبض على 5 أشخاص اقتحموا العناية المركزة بمستشفى كفر شكر

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـالقليوبية من ضبط 5 متهمين لاقتحامهم قسم العناية المركزة بمستشفى كفر شكر التخصصي والتعدي على أفراد الأمن وطاقم التمريض، في محاولة لإخراج جثمان مريض توفي داخل العناية المركزة دون استكمال الإجراءات الرسمية المتبعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من مدير المناوب بالمستشفى، يفيد بحدوث حالة فوضى داخل قسم العناية المركزة (القاعة أ)، بعد اقتحام عدد من الأشخاص للقسم والتعدي على الطاقم الطبي، وإحداث بعض التلفيات، بهدف إخراج جثمان المريض مدحت ف. ع، 65 عامًا، عقب وفاته داخل القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بإشراف ضابط أمن المستشفيات إلى موقع البلاغ للسيطرة على الموقف، حفاظًا على سلامة المرضى والطواقم الطبية داخل العناية المركزة، إلا أن المتهمين تمكنوا من إخراج الجثمان عنوة، ونقله خارج المستشفى دون إنهاء الإجراءات القانونية.

وتم ضبط المتهمين الخمسة واقتيادهم إلى مركز الشرطة، حيث جرى التحفظ عليهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع حصر التلفيات وتأمين المستشفى.

