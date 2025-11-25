محافظ القليوبية يحيل واقعة وجود 34 لافتة دعاية انتخابية بمحيط لجان كفر شكر للتحقيق

18 حجم الخط

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بإحالة المسئولين في الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى إلى التحقيق، على خلفية ورود شكاوى من بعض المرشحين حول وجود 34 لافتة دعائية للمرشحين بمحيط اللجان الانتخابية في الوحدة المحلية.

وبحسب الشكاوى تم تعليق هذه اللافتات خلال فترة الصمت الانتخابي، وبشكل مباشر أمام اللجان، مما يعد مخالفًا للقانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة إزالة كافة الدعاية الانتخابية فورًا، وأوكل مهمة الإزالة إلى اللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

34 لافتة دعاية انتخابية مخالفة بمحيط لجان كفر شكر

كان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تلقى شكاوى من بعض المرشحين بدائرة بنها وكفر شكر بوجود لافتات ودعاية انتخابية بمحيط اللجان الانتخابية بالوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى تخص أحد المرشحين.

وعلى الفور كلف محافظ القليوبية اللواء أحمد شادي رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالنزول إلى أرض الواقع وإزالة كافة اللافتات والدعاية الإنتخابية للمرشحين بمحيط اللجان الانتخابية، وذلك في إطار القانون والشفافية والنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة متساوية من كافة المرشحين لمجلس النواب 2025.

