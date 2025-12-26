انقطاع المياه عن 3 قرى في شبين القناطر غدا

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة القليوبية عن انقطاع مياه الشرب غدًا السبت عن قرى كفر شبين، الحصافة، وكفر الدير، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

انقطاع المياه عن قرى كفر شبين والحصافة وكفر الدير مركز شبين القناطر غدًا السبت

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي نظرًا للقيام بأعمال إصلاح عطل طارئ بخط مياه الشرب قطر ٧٠٠ مم المغذي لتلك القرى.

وأكدت الشركة أنه تم الدفع بجميع المعدات والمهمات اللازمة، وتوفير فرق الطوارئ والصيانة الفنية للتعامل السريع مع العطل والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

كما أشارت شركة مياه الشرب بالقليوبية إلى أنه تم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المتأثرة طوال فترة الانقطاع وفى حال طلبها التواصل مع الخط الساخن ١٢٥ أو ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠

فوائد شرب الماء للأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن شرب الماء ضروري للصغار لفوائده العظيمة لصحتهم، ومن فوائد شرب الماء للأطفال:-

ينظم درجة حرارة الجسم لدى الأطفال.

يحسن من وظائف الدماغ، ويساعدهم على التطور الذهني والإدراكي.

يساعدهم على النمو بشكل صحى بدون أى مشكلات.

يساعدهم فى تقوية المناعة لمقاومة جميع الأمراض.

ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك ويقلل من حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي.

يحميهم من الجفاف في الطقس الحار.

أهمية الماء لصحة الصغار

والماء ضرورى للصغار كثيرا، فبمجرد أن يتم تقديم الطعام الصلب للطفل الرضيع يجب على الأم تقديم الماء له على مدى اليوم بجانب الرضاعة لحمايته من الجفاف ومده بالكميات التي يحتاجها من الماء يوميا حفاظا على صحته.

