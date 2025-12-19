ندوات توعوية لـ3 آلاف طالب بجامعة الزقازيق حول ترشيد الاستهلاك

18 حجم الخط

قدمت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية عدة ندوات توعوية عن ترشيد الاستهلاك والطرق الصحيحة فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى لطلاب كليات عدة بجامعة الزقاويق، منها كليات الحقوق والآداب.

اللواء مهندس محمد عثمان

وكشف اللواء مهندس محمد عثمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه فى إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وجامعة الزقازيق، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ثلاث ندوات توعوية ضمت 3 آلاف طالب بكليات الحقوق والآداب وعلوم الإعاقة والطفولة المبكرة.

الطرق الصحيحة للتعامل مع الشبكات

وأشار إلى أنه تم توعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي لتحقيق التنمية المستدامة تضمنت الحديث عن الطفرة الضخمة التي تشهدها محافظة الشرقية من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي وخاصة بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الخدمات التى تقدمها الشركة

ونوه إلى أنه تم شرح الخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوي المياه والصرف الصحي وتطبيق الموبايل 125 وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة العداد حتي يوم 15 في كل شهر و النافذة الأعلامية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما تم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب، وتم تلقي أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها.

نقل رسائل توعوية متكاملة

وأضاف رئيس الشركة أن الندوات سعت إلى نقل رسائل توعوية متكاملة تتضمن أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياة اليومية، وآليات الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة الشرقية في إنشاء وتطوير مشروعات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي، وخاصة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

المهندس حازم الأشمونى

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية تنظيم الندوات التوعوية الخاصة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها باعتبارها موردًا أساسيًا للحياة، مثمنًا الدور البارز الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول الإستخدام الأمثل للمياه وطرق الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، بما يساهم في الحد من تلوث البيئة وصون صحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.