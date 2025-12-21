مياه الشرقية تنفذ 4600 وصلة مياه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

18 حجم الخط

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية بتركيب 4600 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى عقد الندوات التوعوية بقصد ترشيد استهلاك المياه

إجراء بحث لـ 200 أسرة أولى بالرعاية

وأوضح اللواء مهندس محمد عثمان محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بتحقيق إنجازات ملموسة خلال هذا الأسبوع حيث تم تنفيذ أكثر من ٢٠٠حالة بحث للأسر الأولى بالرعاية.

توصيل المياه إلى 4600 أسرة أولى بالرعاية

كما تم تنفيذ ١٠٠ وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية، والانتهاء من ٤٥٠٠ وصلة للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع المجتمع المدنى، كما تم تنفيذ أكثر من ٤٠٠ نشاط توعوي داخل المدارس ، وندوات بالجامعات لتعزيز التوعية المجتمعية وعقد اجتماع تنسيقي بين مياه الشرقية والطب البيطري لتعزيز التعاون في مجال التوعية والمشاركة المجتمعية بالمحافظة

المهندس حازم الاشمونى

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وعن أهمية تنظيم الندوات التوعوية الخاصة بترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

توفير كوب ماء نظيف للاسر الاولى بالرعاية

أشاد محافظ الشرقية بالدور المثمر الذى تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية، ومن خلال حملات التوعية واستطلاع الرأى بالمدن والقرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على خدمات الصرف الصحي.

