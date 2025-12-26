امام عاشور: لعبي بمركز الظهير الأيمن ليس غريبا، ودعم زملائي صنع الفارق

18 حجم الخط

أعرب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا، والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، عقب الفوز بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

تصريحات إمام عاشور

أكد إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية أن مشاركته الثانية خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية تمثل حافز قوي له من أجل تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، وتنفيذ التعليمات الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال عاشور: "أحاول تقديم كل ما يطلبه مني الجهاز الفني خلال المباريات، وتنفيذ التعليمات بأقصى درجة ممكنة، من أجل مصلحة المنتخب".

وأضاف: "شاركت في مركز الظهير الأيمن للمرة الثالثة أو الرابعة، وكنت على دراية كاملة بمتطلبات هذا الدور، حيث شرح لي حسام حسن المطلوب بشكل واضح قبل المشاركة، وهو ما ساعدني على التأقلم سريعًا داخل الملعب".

وأشار لاعب المنتخب إلى أن الدعم الذي تلقاه من زملائه كان له دور كبير في ظهوره بشكل جيد، مؤكدا أن جميع اللاعبين قدموا أداء قوي خلال اللقاء.

واختتم إمام عاشور تصريحاته قائلًا: "قدمنا أداء رجولي أمام جنوب إفريقيا، واستحققنا الفوز وحصد الثلاث نقاط، وأشكر زملائي على المساندة داخل الملعب، كما أشكر الجماهير التي دعمتنا طوال المباراة".

مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

وحسم منتخب مصر تأهله إلي دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب.

شهد اللقاء بداية حماسية من الفريقين، وبعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة، تبادل الفريقان الكرة، حيث حاول كل منتخب تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتها بالنجاح.

وفي الدقيقة 10 ضاعت فرصة هدف للمنتخب المصري بعد كرة عرضية من محمد هاني مرت من أمام محمد صلاح داخل منطقة جزاء منتخب إفريقيا.

وفي الدقيقة 18، ارسل زيزو كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت من أمام لاعبي المنتخب الوطني.

وفي الدقيقة 21 سدد عمر مرموش ركلة حرة، مرت من بجوار مرمي منتخب جنوب إفريقيا.

و في الدقيقة 29 كاد ان يسجل منتخب جنوب إفريقيا بعدما سيطر اللاعب فوستر علي الكرة وسددها علي مرمي الشناوي لكن تصدي لها حارس منتخب مصر.

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وتلقي محمد هاني البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من زمن الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط منتخب جنوب إفريقيا بشكل قوي في محاولة لإدراك هدف التعادل.

وسدد إمام عاشور كرة قوية كاد أن يسجل بها هدف منتخب مصر الهدف الثاني لكن تصدي لها حارس جنوب إفريقيا.

و تصدي محمد الشناوي لفرصة خطيرة بعد تسديدة قوية من منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 78 أنقذ محمد الشناوي فرصة هدف محقق بعد كرة خطيرة لجنوب إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

وخاض منتخب مصر مباراة جنوب إفريقيا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - تريزيجيه.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - مبيكيزيلي مبوكازي - سيابونجا نجيزانا - خوليسو موداو

خط الوسط: سفيبيلو سيثول - تيبوهو موكوينا - ثالينتي مباثا

خط الهجوم: تشيبانج موريمي - ليلي فوستر - أوسوين أبوليس.

ترتيب المجموعة الثانية

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية بجانب، جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ منتخب مصر ـ 6 نقاط

2ـ منتخب جنوب إفريقيا ـ 3 نقاط

3ـ منتخب زيمبابوي ـ نقطة

4ـ منتخب أنجولا ـ نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.