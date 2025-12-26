الشناوي: نلعب كل مباراة بروح النهائي وهدفنا التتويج باللقب

18 حجم الخط

وجه محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، الشكر إلى الجماهير المصرية والمغربية على دعمهم المتواصل للفراعنة، عقب الفوز على منتخب جنوب إفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

تصريحات محمد الشناوي

و أعرب محمد الشناوي عن سعادته بحصوله على جائزة رجل المباراة، مؤكدا أن هذا التتويج يحسب للمجموعة بالكامل وليس لمجهود فردي.

وقال الشناوي في تصريحاته: "سعداء بالفوز وتصدر المجموعة، وأشكر الجماهير المصرية والمغربية على مساندتهم ودعمهم الكبير لنا".

وأضاف: "نخوض كل مباراة على أنها نهائي كأس، ونحترم جميع الآراء، فهذا جزء طبيعي من كرة القدم".

واختتم حارس منتخب مصر تصريحاته قائلا: "هدفنا التتويج بالبطولة، ونبذل أقصى ما لدينا لتحقيق ذلك، وأشكر الجهاز الفني على ثقته ودعمه، والمنافسة بين اللاعبين شريفة، وكلنا في النهاية فريق واحد".

وحسم منتخب مصر تأهله إلي دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب.

مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

شهد اللقاء بداية حماسية من الفريقين، وبعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة، تبادل الفريقان الكرة، حيث حاول كل منتخب تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتها بالنجاح.

وفي الدقيقة 10 ضاعت فرصة هدف للمنتخب المصري بعد كرة عرضية من محمد هاني مرت من أمام محمد صلاح داخل منطقة جزاء منتخب إفريقيا.

وفي الدقيقة 18، ارسل زيزو كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت من أمام لاعبي المنتخب الوطني.

وفي الدقيقة 21 سدد عمر مرموش ركلة حرة، مرت من بجوار مرمي منتخب جنوب إفريقيا.

و في الدقيقة 29 كاد ان يسجل منتخب جنوب إفريقيا بعدما سيطر اللاعب فوستر علي الكرة وسددها علي مرمي الشناوي لكن تصدي لها حارس منتخب مصر.

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وتلقي محمد هاني البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من زمن الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط منتخب جنوب إفريقيا بشكل قوي في محاولة لإدراك هدف التعادل.

وسدد إمام عاشور كرة قوية كاد أن يسجل بها هدف منتخب مصر الهدف الثاني لكن تصدي لها حارس جنوب إفريقيا.

وتصدي محمد الشناوي لفرصة خطيرة بعد تسديدة قوية من منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 78 انقذ محمد الشناوي فرصة هدف محقق بعد كرة خطيرة لجنوب إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

وخاض منتخب مصر مباراة جنوب إفريقيا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - تريزيجيه.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - مبيكيزيلي مبوكازي - سيابونجا نجيزانا - خوليسو موداو

خط الوسط: سفيبيلو سيثول - تيبوهو موكوينا - ثالينتي مباثا

خط الهجوم: تشيبانج موريمي - ليلي فوستر - أوسوين أبوليس.

ترتيب المجموعة الثانية

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية بجانب، جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ منتخب مصر ـ 6 نقاط

2ـ منتخب جنوب إفريقيا ـ 3 نقاط

3ـ منتخب زيمبابوي ـ نقطة

4ـ منتخب أنجولا ـ نقطة

