اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية لمدة 6 ساعات

18 حجم الخط

تشهد محافظة الدقهلية اليوم السبت انقطاع المياه لمدة تصل إلى 6 ساعات لتنفيذ أعمال ربط خط مياه رئيسي قطر 400 مم بقرية العزازنة، ضمن أعمال المقاول، في إطار تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

اليوم انقطاع المياه بالدقهلية لمدة 6 ساعات

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، انقطاع المياه عن عدد من القرى التابعة لمركز ومدينة دكرنس، اليوم السبت، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، لمدة تصل إلى 6 ساعات.

الاماكن المستهدفة في انقطاع المياه

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن انقطاع المياه يشمل كلًا من الوحدة المحلية بدموه وقرية العزازنة، مشيرة إلى أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه رئيسي قطر 400 مم بقرية العزازنة، ضمن أعمال المقاول، في إطار تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

تطوير ورفع كفاءة شبكات وخطوط مياه الشرب

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكات وخطوط مياه الشرب بعدد من قرى ومراكز المحافظة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة وضمان انتظام ضخ المياه بصورة آمنة ومستقرة عقب الانتهاء من الأعمال.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات المختلفة، والمستشفيات، والمخابز، ضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه مرة أخرى إلى طبيعتها فور الانتهاء من التنفيذ.

توفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع

كما أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، وفي حال وجود أي شكاوى أو احتياجات طارئة، يمكن التواصل مع الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.