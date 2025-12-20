السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الدقهلية تخصص مكانا لإيواء وإطعام الكلاب الضالة بمدينة جمصة

الكلاب الحرة في جمصة،
الكلاب الحرة في جمصة، فيتو
18 حجم الخط

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية عن توفر مكان لإيواء الكلاب الحرة وإطعامها بمدينة جمصه.

محافظة الدقهلية توفر مكانا لإيواء الكلاب الحرة واطعامها بمدينة جمصه

جاء ذلك استمرارا لدعم محافظة الدقهلية لكافة القطاعات الخدمية وفي إطار توفير جميع أوجه الدعم اللازم لتوفير خدمات متنوعة في مختلف المجالات، ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة آمنة.

تخصيص قطعة أرض على مساحة 2100 متر بمدينة جمصة.

 

وفي هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بالتنسيق مع الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة جمصة، ببدء تجربة جديدة للتعامل مع الكلاب الحرة بالدقهلية، بعد تخصيص المحافظة قطعة أرض على مساحة 2100 متر بمدينة جمصة.

 

 

بدء تجربة جديدة للتعامل مع الكلاب الحرة بالدقهلية

حيث بدأت مديرية الطب البيطري فى تنفيذ تجربة جديدة للتعامل مع مشكلة الكلاب الحرة على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة التعامل بشكل مختلف مع المشكلة حرصا على المواطنين وفى نفس الوقت عدم الإخلال بحقوق الحيوان، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية.

الشلتر" سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن "الشلتر" سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الخدمة الطبية يقدمها مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين

وأضاف أن "الشلتر" سيقوم على تقديم الخدمة الطبية وبه مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين، وسيتوافر به أماكن لرعاية الكلاب، وتلقيها التطعيمات اللازمة، واطعامها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للخدمات البيطرية الهيئة العامة التوازن البيئي الطب البيطري بالدقهلية الرفق بالحيوان الخدمة الطبية اللواء طارق مرزوق خدمات متنوعة توفير بيئة امنة تقديم الخدمة الطبية على مستوى المحافظة كافة القطاعات الخدمية مديرية الطب البيطري بالدقهلية ا مديرية الطب البيطري بالدقهلية

مواد متعلقة

بعد حملة فيتو، التفاصيل الكاملة لسقوط زعيم عصابة ابتزاز الأهالي في الدقهلية بإيصالات أمانة مزورة

زيارة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بمدينة جمصة والسوق الحضاري

مصرع شاب بطلق ناري وإصابة آخر بطعنات بمشرط ومطواة في الدقهلية

صحة الدقهلية: مستشفى السنبلاوين تُجري 6 عمليات جراحة تجميل دقيقة لحالات معقدة

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

بطل صغير أنقذ ركاب قطار المنوفية، مهد يروى لـ"فيتو" تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الكارثة (فيديو)

صحة الشرقية: نجاح 3 جراحات عالية الخطورة بقسم القلب المفتوح بالزقازيق

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

التصديري للجلود: معرض القاهرة الدولي للجلود يشهد إقبالًا كثيفًا ومشاركة عربية وأجنبية

رئيس هيئة المعارض: 1.7 مليار جنيه لدعم الترويج الخارجي للقطاعات الصناعية

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية استقبال شهر رجب ودعاء النبي عند حلوله

تفسير رؤية الكوسة في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل جديدة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads