محافظة الدقهلية تخصص مكانا لإيواء وإطعام الكلاب الضالة بمدينة جمصة

18 حجم الخط

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية عن توفر مكان لإيواء الكلاب الحرة وإطعامها بمدينة جمصه.

محافظة الدقهلية توفر مكانا لإيواء الكلاب الحرة واطعامها بمدينة جمصه

جاء ذلك استمرارا لدعم محافظة الدقهلية لكافة القطاعات الخدمية وفي إطار توفير جميع أوجه الدعم اللازم لتوفير خدمات متنوعة في مختلف المجالات، ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة آمنة.

تخصيص قطعة أرض على مساحة 2100 متر بمدينة جمصة.

وفي هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بالتنسيق مع الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة جمصة، ببدء تجربة جديدة للتعامل مع الكلاب الحرة بالدقهلية، بعد تخصيص المحافظة قطعة أرض على مساحة 2100 متر بمدينة جمصة.

بدء تجربة جديدة للتعامل مع الكلاب الحرة بالدقهلية

حيث بدأت مديرية الطب البيطري فى تنفيذ تجربة جديدة للتعامل مع مشكلة الكلاب الحرة على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة التعامل بشكل مختلف مع المشكلة حرصا على المواطنين وفى نفس الوقت عدم الإخلال بحقوق الحيوان، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية.

الشلتر" سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن "الشلتر" سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الخدمة الطبية يقدمها مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين

وأضاف أن "الشلتر" سيقوم على تقديم الخدمة الطبية وبه مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين، وسيتوافر به أماكن لرعاية الكلاب، وتلقيها التطعيمات اللازمة، واطعامها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.