شباب القبائل العربية يتنازلون رسميا عن محاضر ضد تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

أعلن شباب القبائل العربية بغرب الإسكندرية عفوهم عن أصحاب الفيديوهات المسيئة التي أثيرت مؤخرًا، مؤكدين أن هذا القرار يأتي انطلاقا من القيم الأصيلة التي تحكم أخلاق القبائل العربية، وعلى رأسها التسامح والعفو عند المقدرة، وحرصًا على وحدة الصف ودرء الفتن.

وفي هذا الإطار، تقدّم محمد المصري، المحامي، بتنازل رسمي نيابة عن أكثر من 30 شابًا من شباب القبائل العربية عن المحاضر المحررة بـ نيابة الدخيلة، وذلك في خطوة تعكس الرغبة الصادقة في إنهاء الخلاف واحتواء الموقف.

ومن المقرر أن تصدر النيابة العامة قرارها خلال الساعات المقبلة، بشأن الشقيقين التيك توكر أحمد ومحمد فهمي، عقب هذا التنازل.

بيان تهدئة:

وجاء ذلك في بيان مهم أصدره النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، استهله بقوله تعالى: إن ما صدر من بعض الشباب يعد خطأ مرفوضًا، إلا أن الرد عليه جاء باختيار العفو ابتغاء مرضاة الله، وتغليبًا للمصلحة العامة، وحفاظًا على السلم المجتمعي.

وأوضح البيان أن أخلاق القبائل العربية كانت وستظل قائمة على الحِلم والتسامح، وأن العفو في مثل هذه المواقف لا يعد ضعفا أو تهاونا، بل يعكس قوة القيم ورجاحة العقل، مؤكدًا أن شيم الكبار تنتصر دائمًا للوحدة ولمّ الشمل.

يذكر أنه، شهدت الأيام الماضية انتشار مقطع فيديو مسيء قام بنشره شابان شقيقان، تضمّن اتهامات باطلة بحق القبائل العربية وأبناء البادية، من بينها الزعم بتعاطي وتجارة المواد المخدرة وفرض الإتاوات وممارسة أعمال بلطجة، إلى جانب استخدام ألفاظ نابية ومسيئة.

ودفعت هذه التجاوزات عددًا من رموز وأبناء القبائل العربية إلى التحرك القانوني، وعلى رأسهم النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وأحد أبناء القبائل، الذي أكد رفضه التام لتلك الادعاءات المسيئة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين وفقًا للقانون لتحقيق الردع العام وحفظ كرامة أبناء القبائل، ومنع تكرار مثل هذه الأفعال التي تهدد السلم المجتمعي.

