خارج الحدود

مدفعية الاحتلال تقصف محيط المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة

غزة
غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بأت مدفعية الاحتلال تقصف محيط المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.

 

مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية

في سياق متصل، أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة، عن انقطاع الكهرباء بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، وذلك نتيجة منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الكميات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى لتعطيل خدمات الطاقة في المستشفى.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى، بأن المولّدات توقفت عن العمل بالكامل بعد استهلاك آخر كميات الوقود المتاحة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أقسام المستشفى باستثناء الخدمات التي تعتمد على بطاريات احتياطية محدودة، في وقت تتزايد فيه احتياجات المرضى الوافدين وذوي الحالات الحرجة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

استمرار انقطاع الكهرباء يعرّض حياة المرضى للخطر

وأكدت إدارة المستشفى أن استمرار انقطاع الكهرباء يعرّض حياة المرضى للخطر، خاصة في أقسام العناية المركزة والأطفال والعمليات الجراحية، داعية المنظمات الدولية، والهيئات الإنسانية، للتدخل الفوري، والضغط على إسرائيل للسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

المستشفي الاندونيسي قطاع غزة مدفعية الاحتلال غزة الاحتلال انقطاع الكهرباء

