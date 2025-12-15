الاستعانة بعدد من المتقدمين بقوائم الانتظار للتعيين بمسابقة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

18 حجم الخط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، الاستعانة بعدد من المتقدمين من قوائم الانتظار ممن اجتازوا الامتحان الالكتروني ولم يدرجوا ضمن المرحلة الأساسية، وذلك في مسابقة مياه الشرب والصرف الصحي.

نتائج التظلمات وترتيب قوائم الانتظار

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لإتاحة الاستعلام عن نتائج التظلمات وترتيب قوائم الانتظار عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ويمكن للمتقدمين المدرجين في قوائم الانتظار الاستعلام عن موقفهم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط التالي هنا.



وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لمسابقة شغل "36" وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

الوظائف المطلوبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الجهاز لشغل (29) في وظائف مهندس ثالث في تخصصات (كهرباء اتصالات، ميكانيكا، كهرباء، مدني)، و(2) في وظيفة أخصائي نظم معلومات ثالث في مجال (الحاسبات والمعلومات)، و(5) في وظيفة محاسب ثالث تخصص (محاسبة).

